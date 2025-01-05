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  4. Ferdi Tayfur'un şarkısı "Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim" diyerek cenazede açıkladı! Ünlü şarkıcı şaşırttı

Ferdi Tayfur'un şarkısı "Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim" diyerek cenazede açıkladı! Ünlü şarkıcı şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.01.2025 08:59
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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur'un ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un cenazesinde gözyaşlarını tutamayan Umut Akyürek "Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim" dedi.

Ferdi Tayfur'un şarkısı "Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim" diyerek cenazede açıkladı! Ünlü şarkıcı şaşırttı

MYNET- Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Uzun yıllar müzik dünyasında unutulmaz eserler bırakan Tayfur, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Ferdi Tayfur'un cenazesine de hem hayranları hem de sanat dünyasının ünlü isimleri akın etti.

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Cenazede gözyaşlarını tutamayan Umut Akyürek açıklamasıyla şaşırttı. Akyürek Ferdi Abi'ye vokal yaptım ben kimse bilmez. Hatta Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime de benim. Benim için çok özeldir Ferdi abi" dedi.

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Ferdi Tayfur'un cenazesinde olay Ata Demirer yorumu! Deniz Oral sözünü sakınmadı Ferdi Tayfur'un cenazesinde olay Ata Demirer yorumu! Deniz Oral sözünü sakınmadı

Ferdi Tayfur'un seslendirdiği ve unutulmaz şarkılarından olan Fadime'nin Düğünü şarkısındaki sarışın güzelin ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'ten başkası olmadığı ortaya çıktı.

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ESTETİKSİZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar sonra ortaya çıkan detayda Umut Akyürek'in eski hali de gözlerden kaçmadı. Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Umut Akyürek
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