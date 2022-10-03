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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 15 gün sonra nişan attı! 'Başka kadınlar...' iddiası

03.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı atmış ve 15 gün önce nişanlanmıştı. Nişana anne Necla Nazır gelirken baba Tayfur gelmemişti. Tuğçe Tayfur 15 gün nişanlı kaldı ve nişan attı. Tüm fotoğrafları silen Tuğçe Tayfur'un neden nişan attığı ise merak konusu oldu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 15 gün sonra nişan attı! 'Başka kadınlar...' iddiası

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa’dan evlenme teklifi almış ve çift aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlanmıştı. TUğçe Tayfur aile bireylerinin yer aldığı kareleri paylaşmıştı ancak nişanda Ferdi Tayfur'un olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Yeni nişanlanan çiftten ayrılık haberi geldi. Tuğçe Tayfur tüm fotoğrafları sildi ve nişan attı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre; Tayfur hemen evlenmek isteyince çiftin arasında sorun oldu.

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Tuğçe Tayfur nişanlısına "Beni oyalıyor musun?" diyerek tepki gösterdi ve ikili arasında söz bozuldu.

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"BAŞKA KADINLA GÖRÜNTÜSÜ VARDI"

Nişandan 4 gün önce de Tuğçe Tayfur'un sevgilisinden ayrıldığını söyledi. Bunun sebebi ise Burak Kalfa'nın başka bir kadınla görüntüsünün olduğu iddiasıydı. Programın sunucusu Gülşen açıklamasında "Ağlayarak beni aradı bitti dedikten 4 gün sonra nişanlandı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Tayfur evlilik sevgilisi ele
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