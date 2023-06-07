Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan nostaljik paylaşım! ''Babasının kopyası''

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde her yaptığıyla gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını açıklayan Tuğçe Tayfur, sonrasında Instagram'dan fotoğraflarını kaldırarak gündem olmuştu.

Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur nişanlısından ayrılınca eskiye döndü ve yeni paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Tayfur o süreçte, "Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim" demişti. Son olarak Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan nostaljik bir paylaşım geldi.

Babasıyla çocukluk yıllarındaki bir karesini yayınlayan ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tuğçe Tayfur'da 'Aynı abbası', 'Babasının kopyası', 'Nasıl da güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

