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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan nostaljik paylaşım! ''Babasının kopyası''

07.06.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur ile nostaljik bir paylaşım yaptı. Baba-kızın eski fotoğrafına sosyal medyada yorum yağdı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan nostaljik paylaşım! ''Babasının kopyası''

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde her yaptığıyla gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını açıklayan Tuğçe Tayfur, sonrasında Instagram'dan fotoğraflarını kaldırarak gündem olmuştu.

Tuğçe Tayfur 1

Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur nişanlısından ayrılınca eskiye döndü ve yeni paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Tuğçe Tayfur 2

Tayfur o süreçte, "Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim" demişti. Son olarak Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan nostaljik bir paylaşım geldi.

Tuğçe Tayfur paylaşım

Babasıyla çocukluk yıllarındaki bir karesini yayınlayan ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tuğçe Tayfur'da 'Aynı abbası', 'Babasının kopyası', 'Nasıl da güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

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Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur sosyal medya

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