Ferdi Tayfur'un oğlu Taha paylaştı! Kızı Tuğçe sık sık gündeme geliyor ama oğlunu sır gibi saklıyor!

MYNET DETAY- Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur kızı Tuğçe ile yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme geliyordu. Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyordu. Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Tuğçe Tayfur ise "Sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim" diyerek sert bir yanıt vermişti.

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ferdi Tayfur, özel hayatını genellikle gizli tutuyor olsa da zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Kızıyla gündeme gelen Ferdi Tayfur'un basından sır gibi sakladığı ve gözden uzak tuttuğu bir de oğlu var. Usta sanatçı, yıllar sonra oğlu Taha ile birlikte bir poz verdi. Bu özel an, Ferdi Tayfur’un sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

DOĞUM GÜNÜN KUTLADI

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ferdi Tayfur’un oğlu Taha'nın son hali gündeme geldi. Taha paylaşımında babasının doğum gününü kutlayarak "İyi ki doğdun iyi ki benim babamsın" dedi.

Taha'yı görenler "Ne kadar yakışıklı", "Babasının gençliği", "Maşallah ne güzel", erdi "Tayfur'un kopyası çok benziyor" yorumlarında bulundu.