Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sözleri tepki çekti! Gazeteci Musa Özuğurlu 'Sanatsal açıdan berbattı' deyince sosyal medya ayağa kalktı

Unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ve milyonlarca hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Ferdi Tayfur dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Usta sanatçının vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ferdi Tayfur’un vefatının ardından sevenleri hastane önüne akın etti. Sık sık "Ferdi baba" sloganları atan hayranları, gözyaşlarına hakim olamadı. Klasik bir minibüsle hastaneye gelenler de, açtığı duygu yüklü şarkılarla usta sanatçıyı uğurladı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası TELE1'de haber sunan Gazeteci Musa Özuğurlu'nun usta sanatçı hakkındaki yorumu sosyal medyada tepki çekti.

'SANATSAL AÇIDAN BERBATTI'

Özuğurlu canlı yayında; "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Kişilik açısından nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman berbattı. Bu gerçeği de söylemek lazım. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar." ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Musa Özuğurlu'nun sarf ettiği bu sözlere sosyal medyada; 'Ferdi Tayfur 100 sene sonra bile hatırlanacak ama bu kişiyi kimse hatırlamayacak', 'Keşke herkesin fikri olmasa', 'Misal haklı da olsa zamanlama yanlış', 'Üslupsuz insanların berbatlığından bıktım', 'Komik ve berbat bir bakış açın var' gibi yorumlar yapıldı.