MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sözleri tepki çekti! Gazeteci Musa Özuğurlu 'Sanatsal açıdan berbattı' deyince sosyal medya ayağa kalktı

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sözleri tepki çekti! Gazeteci Musa Özuğurlu 'Sanatsal açıdan berbattı' deyince sosyal medya ayağa kalktı

03.01.2025 12:29
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.01.2025 12:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla gönüllere taht kuran usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu. TELE1'de haber sunan Gazeteci Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sarf ettiği sözler ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ve milyonlarca hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Ferdi Tayfur dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ferdi Tayfur 22

Usta sanatçının vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ferdi Tayfur’un vefatının ardından sevenleri hastane önüne akın etti. Sık sık "Ferdi baba" sloganları atan hayranları, gözyaşlarına hakim olamadı. Klasik bir minibüsle hastaneye gelenler de, açtığı duygu yüklü şarkılarla usta sanatçıyı uğurladı.

AW363007_08

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası TELE1'de haber sunan Gazeteci Musa Özuğurlu'nun usta sanatçı hakkındaki yorumu sosyal medyada tepki çekti.

tayuftt

'SANATSAL AÇIDAN BERBATTI'

Özuğurlu canlı yayında; "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Kişilik açısından nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman berbattı. Bu gerçeği de söylemek lazım. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar." ifadelerini kullandı.

yayın

YORUM YAĞDI

Musa Özuğurlu'nun sarf ettiği bu sözlere sosyal medyada; 'Ferdi Tayfur 100 sene sonra bile hatırlanacak ama bu kişiyi kimse hatırlamayacak', 'Keşke herkesin fikri olmasa', 'Misal haklı da olsa zamanlama yanlış', 'Üslupsuz insanların berbatlığından bıktım', 'Komik ve berbat bir bakış açın var' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu!

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu!

G.Saray istemişti! Berke Özer'den göndermeli paylaşım...

G.Saray istemişti! Berke Özer'den göndermeli paylaşım...

3 gün işkence edilip, böcek yedirilmiş!

3 gün işkence edilip, böcek yedirilmiş!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.