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Ferdi Tayfur'un son halini görenler inanamıyor!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 10.10.2019 10:19 | Son Güncelleme

Rahatsızlığından sonra müziğe hevesinin kalmadığını söyleyen arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un son görüntüsü zamanın acımasızlığını ortaya koydu.

Kimi gözümüzün önünde büyüdüğü için, kimi de estetik operasyonlar sayesinde büyük değişim yaşadı.

İşte ünlülerin zaman içindeki değişimlerini belgeleyen fotoğraflar...

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Anahtar Kelimeler:
değişim ferdi tayfur

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zamana kımse karsı koyamaz zamanı gelınce herkes yaslanıcak
Eeeee ne oldum demeyeceksin, Ne olacağım diyeceksin.Ölümde var.Bu fizyolojik bir vaka. İnsan; doğar, yaşar, büyür ve ölür.Herkes bunu bilmelidir.
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