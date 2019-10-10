Ferdi Tayfur'un son halini görenler inanamıyor!

Kimi gözümüzün önünde büyüdüğü için, kimi de estetik operasyonlar sayesinde büyük değişim yaşadı.
İşte ünlülerin zaman içindeki değişimlerini belgeleyen fotoğraflar...
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