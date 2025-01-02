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  4. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından o konseri gündem oldu! Ünlü sanatçı rekor kırmıştı! Herkes bu görüntüleri paylaşıyor...

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından o konseri gündem oldu! Ünlü sanatçı rekor kırmıştı! Herkes bu görüntüleri paylaşıyor...

02.01.2025 21:00
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.01.2025 21:00
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Tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 1993 yılında İstanbul'da verdiği efsane konseri vefatının ardından gündem oldu. Herkes o görüntüleri paylaşıyor...

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, Muğla'da kaldırıldığı hastanede genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

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Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde Tayfur’un doktoru Prof. Dr. Asuman Yavuz, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. "Sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale etmek için askeri uçakla hastanemize getirdiler. Burada o bölgeye müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili desteklerini alıyor. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok." demişti.

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Tedavi gördüğü hastaneden ise hayranlarını yasa boğan haber geldi. Usta sanatçı 79 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti! Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

GÜLHANE KONSERİ GÜNDEM OLDU!

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ise Gülhane Parkın'da verdiği Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kalabalık konseri gündem oldu.

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Ünlü isim 1993 yılında 200 bin kişiye verdiği bu konserle rekor kırmıştı. O dönem kendi konserini izleyen tek sanatçı denilmişti. Ünlü sanatçının konseri, dünyanın en büyük korosu olarak kayıtlara geçmişti.

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Ferdi Tayfur
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