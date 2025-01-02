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  4. Günlerdir hastanedeydi! Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

Günlerdir hastanedeydi! Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

02.01.2025 20:03
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.01.2025 20:03
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Muğla'da rahatsızlandıktan sonra tedavi altına alınan sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Usta sanatçı Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur hayranlarını korkuttu. Ista sanatçı Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra ameliyata alınan Tayfur günlerce hastanede kalmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde Tayfur’un doktoru Prof. Dr. Asuman Yavuz, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. "Sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale etmek için askeri uçakla hastanemize getirdiler. Burada o bölgeye müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili desteklerini alıyor. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok." demişti.

ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ!

Sanatçı Ferdi Tayfur'dan kötü haber geldi. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Doktoruyla video yayınlayan Tayfur, kendisini nasıl hissettiğini sorulunca "Sayenizde iyiyim, Allah'ın sayesinde iyiyim, Allah sizden razı olsun" yanıtını vermişti. Usta ismin son hali ise ortaya çıkmıştı:

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FERDİ TAYFUR İÇİN TAZİYE MESAJLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
"Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ferdi Tayfur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum.Mekanı cennet olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
"İçimiz daha bir başka yanıyor!
"İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:
"Yaşama veda eden Sanatçı Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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