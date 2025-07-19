Ferdi Zeytek'in kızı da YKS'ye girmişti! Özgür Özel sonucunu bizzat açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sınavda yalnız bırakmadığı yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı.

SINAVA BİZZAT KENDİ GÖTÜRMÜŞTÜ

Özel, elektrik akımına kapılan babasını kısa süre önce yitiren Nehir Zeyrek'e destek için sınava götürmüş ve okulda beklemişti.

"HEPİMİZİN GÖZÜ AYDIN"

Özel, "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın." dedi.

Özel, "Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.