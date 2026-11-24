Ferencvaros ile NK CM Celje, 26 Kasım 2026 saat 23:00'te Groupama Arena'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Ferencvaros, başarı dolu bir serinin ardından NK CM Celje'yi ağırlıyor. Her iki takım da UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir mücadele verecek.
Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçını kazanarak güçlü bir form grafiği sergiliyor ve toplamda 15 gol atıp sadece 3 gol yedi. Öte yandan, NK CM Celje, şampiyonlar liginde son 4 maçında sadece 1 galibiyet alarak zorlu bir dönemden geçiyor.
Ferencvaros kadrosunda Yusuf Bamidele (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Endre Botka (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
NK CM Celje kadrosunda Ivan Calusic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Damjan Vuklisevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Rudi Pozeg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Simon Sluga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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