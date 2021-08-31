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  4. Ferhan Şensoy'un kızları Ferhan ve Derya Şensoy'dan acı paylaşım! Babam uçtu göklere..."

Ferhan Şensoy'un kızları Ferhan ve Derya Şensoy'dan acı paylaşım! Babam uçtu göklere..."

31.08.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatronun usta ismi Ferhan Şensoy bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Ferhan Şensoy'dan acı haber geldi. Ferhan Şensoy'un ölüm haberi Ortaoyuncular tarafından duyuruldu. Acı haberin ardından ailesi sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ferhan Şensoy'un kızları Ferhan ve Derya Şensoy'dan acı paylaşım! Babam uçtu göklere..."

Tiyatronun usta ismi Ferhan Şensoy'un hayatını kaybettiğini Ortaoyuncular duyurdu.

Ortaoyuncular paylaşımlarında "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" dedi.

Son dakika! Ferhan Şensoy hayatını kaybettiSon dakika! Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Ferhan Şensoy'un eski eşi ve kızlarının annesi Derya Baykal ve kızları Ferhan - Derya Şensoy, acı haberi sosyal medya hesaplarından doğruladı.

Ferhan Şensoy usta sanatçı için, "Babam uçtu göklere…" mesajını yayınlarken, Derya Şensoy ise, "Çok am açok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım." yazdı.

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Usta ismin eski eşi tiyatro sanatçısı Derya Baykal da "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz..." diyerek acısını paylaştı.


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