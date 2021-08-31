Ferhan Şensoy'un kızları Ferhan ve Derya Şensoy'dan acı paylaşım! Babam uçtu göklere..."

Tiyatronun usta ismi Ferhan Şensoy'un hayatını kaybettiğini Ortaoyuncular duyurdu.

Ortaoyuncular paylaşımlarında "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" dedi.

Ferhan Şensoy'un eski eşi ve kızlarının annesi Derya Baykal ve kızları Ferhan - Derya Şensoy, acı haberi sosyal medya hesaplarından doğruladı.

Babam uçtu göklere… https://t.co/0P2Mt5jt6T — Müjgan Ferhan Şensoy (@ferhan_sensoy) August 31, 2021

Ferhan Şensoy usta sanatçı için, "Babam uçtu göklere…" mesajını yayınlarken, Derya Şensoy ise, "Çok am açok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım." yazdı.

Usta ismin eski eşi tiyatro sanatçısı Derya Baykal da "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz..." diyerek acısını paylaştı.

Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz… #ferhanşensoy — Derya Baykal (@DDeryaBaykal) August 31, 2021



