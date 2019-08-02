YEMEK

Fermente ve ısıl işlem görmüş sucuk arasındaki farkları biliyor musunuz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

Market raflarında görmeye alışkın olduğumuz fermente ve ısıl işlem görmüş sucukların etiketlerini okusak da anlamlarını biliyor musunuz?

Fermente ve ısıl işlem görmüş sucuk arasındaki farkları biliyor musunuz?

Geleneksel yiyeceklerimizden biri olan sucuk, özellikle kahvaltı sofralarının baş tacıdır. Sucuk üretiminde son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız 2 yöntem, akıllara hangisinin daha sağlıklı olduğu sorusunu getirmiştir.

iStock-876611828

FERMENTE SUCUK;

iStock-843724984

Kıyma haline getirilen kırmızı etin, belli oranda hayvanın yağı ve baharatlarla karıştırılmasından ve bu harcın hayvan bağırsağına doldurulması sonucu minimum 30 gün boyunca olgunlaştırılmasıyla elde edilen bir üründür. Bu aşamada yapılan işleme fermente adı verilir. Bu aşamada sucuk, baharatlar ve yağ ile mayalanır. Böylelikle lezzet kazanır. Fermente sucuk yöntemi, aslında olması gerekendir...

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK;

iStock-944047890

Aşama olarak fermantasyon yöntemi ile aynı işlemleri görür. Yine kıyma haline getirilen et, baharat ve belirli aroma katıcılar ile harç haline getirilir ve hayvan bağırsağına doldurulur. Fermente sucuktan ayrılmasının nedeni bekleme süresidir. Olgunlaşma süreci son derece kısadır. Kısa sürede sucuğun olgunlaşması için fazla ısı ve nem işlemi uygulanır. Böylelikle 2 günde sucuk olgunlaşmış hale gelebilir.

Isıl işlem görmüş sucukların fiyatları fermente sucuklara göre daha ucuzdur, lezzet bakımından farkı anlamak pek mümkün değildir. Ancak uzmanlar tarafından fermente sucuk daha sağlıklı olarak adlandırılır ve tavsiye edilir.

Fermente sucuk, ısıl işlem görmüş sucuklara oranla daha kurudur.

Isıl işlem uygulanan sucuklarda, salmonella bakterisi varlığı korur çünkü ortaya çıkan nem ve ısı buna sebep olur.

PARTNER İş insanı olarak çalışırken her şeyi bırakıp çobanlığa başladı İş insanı olarak çalışırken her şeyi bırakıp çobanlığa başladı
Mutfakta elinizi hızlandıran 6 yöntemMutfakta elinizi hızlandıran 6 yöntem
Kurban eti hakkında tüm bildiklerinizi unutunKurban eti hakkında tüm bildiklerinizi unutun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fermente sucuk nedir? ısıl işlem görmüş sucuk nedir? sucuk hakkında bilfgiler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mutfakta elinizi hızlandıran 6 yöntem

Mutfakta elinizi hızlandıran 6 yöntem

Tüm bildiklerinizi unutun! Kurban eti hakkında bilmeniz gereken 4 şey

Kurban eti hakkında tüm bildiklerinizi unutun

Türk mutfağında en garip isme sahip 8 yemek

Türk mutfağında en garip isme sahip 8 yemek

Şaşırmaya hazır olun: Mutfakta doğru bildiğimiz 8 şaşırtıcı bilgi

Şaşırmaya hazır olun: Mutfakta doğru bildiğimiz 8 şaşırtıcı bilgi

Ilık bir içeceği 10 dakikada soğutmak mümkün! Nasıl mı?

Ilık bir içeceği 10 dakikada soğutmak mümkün! Nasıl mı?

Ne desek bilemedik! Görüntüleriyle hayrete düşüren 15 restoran

Ne desek bilemedik! Görüntüleriyle hayrete düşüren 15 restoran

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.