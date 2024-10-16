Fermuar nasıl yazılır? Fermuar mı fermar mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde bulunan kelimelerin bazılarında sıklıkla imla yanlışına rastlanılmaktadır. Bu imla yanlışlarının ortaya çıkmasındaki ana etkenlerden biri, sözcüklerin telaffuz edildiği gibi yazıya aktarılmasıdır. Bu hataları düzeltmek ve dilimizi doğru kullanabilmemiz için Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesinden yararlanılmaktadır. Bu site aracılığı ile fermuar kelimesi başta olmak üzere pek çok sözcüğün doğru kullanımına erişim sağlanabilmektedir.

Fermuar nasıl yazılır?

Fermuar kelimesi, birçok alanda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Fransızca kökene sahip olan bu kelimenin yazımında sıklıkla çelişkiye düşülmektedir. Bu noktada, fermuar yazımı konusu ayrı bir önem kazanmaktadır. Fransızca “fermoir” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmış olan bu sözcüğün, doğru yazım tarzını öğrenmenin en pratik yöntemi, sözlük sayfalarına bakmaktır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan ve sanal ortamda kelime aratma imkânı tanıyan sözlük sitesi sayesinde sözcüklerin doğru yazımına ulaşılabilmektedir. Kelimelerin yazımı ve okunuş biçimleri kadar manaları da ayrı bir öneme sahiptir. Bu bağlamda fermuar TDK’ye göre manası şöyledir:

(İsim) Çanta, kıyafet ve benzeri alanlarda kullanılan, karşılıklı dişler ve bunların üzerinde yürüyen kapatıcıdan meydana gelen düzenek; carcur veya cırcır.

Fermuar mı fermar mı?

Fermuar kelimesi, cümle içerisinde genellikle isim hâliyle kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük Fransızca kökenli kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yabancı kökenli sözcüklerin yazım stilinde sıklıkla ikileme düşülmektedir. Bu kelimede yaygın olarak “fermar” şeklinde yazılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna ait olan ve en güvenilir kaynak olarak gösterilen güncel Türkçe sözlük kılavuzu sitesinde yer alan bilgiler baz alındığında, bu sözcüğün her zaman “fermuar” şeklinde yazılması gerektiğini görmekteyiz. Bu kelime “f, e, r, m, u, a, r” olmak üzere toplamda 7 harften oluşmaktadır. Bu sözcüğü imla hatası yaparak kullanmak, yazılı iletişimlerde sağlıklı bir bilgi alışverişinin olmasını engelleyebilmektedir.

Tüm bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda fermuar doğru yazılışı şu şekilde olmalıdır: