SPOR

Fernando Boldrin: Rizespor için tehlike devam ediyor

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 19.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor’un 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Fernando Boldrin, ilk yarıya kıyasla takımın durumunun iyi görünmesine rağmen tehlikenin devam ettiğini belirterek, “İlk görevimiz bu tehlikenin en hızlı şekilde dışına çıkmak” dedi.

Fernando Boldrin: Rizespor için tehlike devam ediyor

Çaykur Rizespor, 22 Şubat Cuma akşamı saat 20.30’da Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı 23. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden takımın Brezilyalı futbolcusu Fernando Boldrin, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın bir alt lige düşmeyi hak etmediğini söyleyen Boldrin, öncelikli görevlerinin tehlikeli bölgeden uzaklaşmak olduğunu kaydetti.

Ligin ikinci yarısında oynadıkları 5 maçtan 13 puan toplamanın sırrını devre arası çalışmalarına ve yapılan transferlere bağlayan Boldrin, “Devre arasından itibaren çok iyi çalıştık. Herkes bu işe çok iyi inandı. Özellikle ikinci yarıda yapılan kaliteli oyuncu transferleri zaten mevcutta bulunan kaliteli oyuncularla birleştiğinde iyi bir grup oluşturduğumuzu düşünüyorum. Şu an bulunduğumuz konum ilk yarıya göre kıyaslandığında iyi gibi görünse de hala tehlike devam ediyor. Bizim ilk görevimiz bu tehlikenin en hızlı şekilde dışına çıkmak ve daha sonra üst sıraları kovalamaktır. Çünkü bu takım hiçbir zaman alt lige düşmeyi hak etmiyor” şeklinde konuştu.

Sezon başından itibaren 3 hocayla çalışan Boldrin, Okan Buruk için yaptığı değerlendirmede, “Okan hocamız yüksek karakterli bir hoca. Yaptığı antrenmanların işe yaradığını, iyi antrenmanlar yaptığımızı herkes görüyor. Bunlar sonuçlara da yansıyor. Geçen sene Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası Şampiyonluğu alarak kendisini kanıtlamış bir hocamız var. Özellikle futbolcu grubunu birleştirmede ve arkadaşlığı artırmada çok başarılı olduğunu ve Okan hocamızla daha da iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"İlk hedefimiz bu takımı ligde tutmak"

Bütün ligi takip ederek rakipleri incelediklerini dile getiren Boldrin, “Şu ana kadar başardığımız bir şey yok. Ligin sonunda başarıp başarmadığımız belli olacak. O yüzden çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Her maç kendi içinde çok zor ve Malatyaspor maçı da bunlardan biri. Dünden itibaren çalışmalarımıza başladık ve evimizde oynayacağımız için umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız” diye konuştu.

Taraftarın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Boldrin, “Özellikle ikinci yarıya başladığımızda ilk Kasımpaşa maçıyla hem deplasmanda, hem içeride bizi yalnız bırakmadılar. Bizleri en yüksek derecede destekliyorlar ve bu desteklerinin devam etmesini istiyorum. Diğer takımlardaki arkadaşlarım bana, ‘Sizin sahanıza gelip maçı kazanmak ya da berabere kalmak çok zor’ diyorlar. Önümüzdeki altı maçımızın dördünü sahamızda oynamak da bu anlamda çok büyük bir avantaj bizim için. Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Rize’de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Boldrin, “Sezon başında beni birçok kulüp istemesine rağmen Çaykur Rizespor’a gelmeyi kendim istedim. Kayserispor’da hoca ile yaşadığım bazı durumlar vardı ve her futbolcunun başına gelebilecek şeylerdi bunlar. Şu an burada ve şehirde çok mutluyum ve ailem de çok mutlu. Buraya gelmem gerektiğini de şu anki mutluluğum da ifade edebilirim. Şu an bir şampiyonanın içindeyiz ve ilk hedefimiz bu takımı ligde tutmak. Daha sonrasında oturup neler olabileceğini konuşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Fernando Boldrin

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Fenerbahçe efsanesi hayatını kaybetti

Fenerbahçe efsanesi hayatını kaybetti

Orman'dan Tolgay cevabı

Orman'dan Tolgay cevabı

İşte Galatasaray'ın Benfica kadrosu

İşte Galatasaray'ın Benfica kadrosu

Transfer bombası patladı

Transfer bombası patladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Rize yeni transferlerini tanıttı

Rize yeni transferlerini tanıttı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Aatif 4,5 ay sonra sahaya çıktı

Aatif 4,5 ay sonra sahaya çıktı

Azubuike Süper Lig'e geri döndü

Azubuike Süper Lig'e geri döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fernando Boldrin: Rizespor için tehlike devam ediyor

Rize'nin yıldızı temkinli

Aatif Chahechouhe 9 ay sonra gol sevinci yaşadı

Aatif 9 ay sonra gol sevinci yaşadı

Okan Buruk: Kazanmak için mücadale edeceğiz

'Kazanmak için mücadele edeceğiz'

Okan Buruk: Hakemlere destek olmamız gerekiyor

'Hakemlere destek olmalıyız'

Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Gökhan Akkan

Muslera'nın yerine o geliyor!

Okan Buruk: Camianın yanımızda olması bizi güçlendirdi

'Takım, yönetici taraftar birlikteliği yakaladık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.