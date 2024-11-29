Fernando Muslera Alkmaar maçının ardından Galatasaray yönetimini harekete geçirdi!

Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, son oynanan AZ Alkmaar maçında takımını yine ayakta tutan isim oldu.

Yüzde yüzlük fırsatlarda kalesini başarıyla savunan Uruguaylı file bekçisi için yaşının ilerlemesi nedeniyle sezon sonu ayrılık ihtimalleri konuşulmaya başlanırken performansıyla kafaları karıştırdı.

TAKIMDA KALABİLİR

Geçtiğimiz sezon bitmeden Nisan ayında sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Muslera, böyle devam ederse Galatasaray Yönetimi yeniden kontrat teklifinde bulunabilir. Kariyerinin artık sonuna gelen Uruguaylı eldivenin ise sezon sonunda ülkesine dönme ihtimali yüksek gözüküyor.