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Fernando Muslera Alkmaar maçının ardından Galatasaray yönetimini harekete geçirdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.11.2024 15:05
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fernando Muslera son oynanan AZ Alkmaar maçında kurtarışlarıyla takımını oyunda tutarken karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı yönetim harekete geçti. İşte detaylar...

Fernando Muslera Alkmaar maçının ardından Galatasaray yönetimini harekete geçirdi!
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, son oynanan AZ Alkmaar maçında takımını yine ayakta tutan isim oldu.

Yüzde yüzlük fırsatlarda kalesini başarıyla savunan Uruguaylı file bekçisi için yaşının ilerlemesi nedeniyle sezon sonu ayrılık ihtimalleri konuşulmaya başlanırken performansıyla kafaları karıştırdı.

TAKIMDA KALABİLİR

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Geçtiğimiz sezon bitmeden Nisan ayında sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Muslera, böyle devam ederse Galatasaray Yönetimi yeniden kontrat teklifinde bulunabilir. Kariyerinin artık sonuna gelen Uruguaylı eldivenin ise sezon sonunda ülkesine dönme ihtimali yüksek gözüküyor.

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Süper Lig son dakika galatasaray muslera
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