Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, mağlup oldukları Boca Juniors maçının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Emre Şen

Estudiantes'in sahasında Boca Juniors'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Fernando Muslera flaş açıklamalarda bulunarak karşılaşmanın hakemlerini topa tuttu.

"BU SPORUN O KADAR DA TEMİZ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Fernando Muslera dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..." 1

Maçın hakemlerini eleştiren Muslera, "Bu durumlar bize zarar veriyor, her gün yaptığımız çalışmalara zarar veriyor. Normal bir maçta yaşanan bireysel hataların ötesinde, hakem hatalarıyla belirlenen sonuçlar çok acı verici ve bu sporun o kadar da temiz olmadığını gösteriyor" dedi.

"MAÇ BAŞINA ON BEŞ KAMERA OLDUĞU SÖYLENİYOR..."

Fernando Muslera dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..." 2

Sözlerine devam Muslera, "Barracas maçında VAR ses kayıtlarının gösterilmemesi en açık örnek. VAR ses kayıtlarının gösterilmesi bir kural ve bu, ses kayıtlarının gösterilmediği tek maç. Sinir bozucu çünkü çalışıyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz ve bunu sahada yaşamak acı veriyor. Kriterler her iki taraf için de aynı olmalı. Maç başına on beş kamera olduğu söyleniyor, o zaman on beşini de izlesinler" ifadeleri kullanıldı.

