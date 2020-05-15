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Fernando Muslera'dan transfer açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

Fernando Muslera, Boca Juniors'tan teklif aldığı ve gitmek istediğine dair çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Fernando Muslera'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, Boca Juniors ile adının anılması üzerine canlı yayında açıklama yaptı.

Hafta içerisinde isminin Boca Juniors ile geçtiği hatırlatılan Muslera, "Bu haber nereden çıktı, kaynağı nedir bilemiyorum. Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Geçerli olan sözleşmem bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da kalmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

"GELEN TEKLİF YOK, GÖRÜŞME YOK"

Muslera, "Boca Juniors ile hiçbir temasım olmadı. Kimseyle görüşmedim. Bana gelen bir teklif de olmadı. Sadece adımın geçtiğini biliyorum. Bazı dedikodular çıktı sadece. Adımın Boca Juniors gibi Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden biriyle anılması güzel. Bir insan, adının büyük bir kulüple anıldığını görünce sadece mutlu olur. Benimki de öyle sadece." diyerek sözlerini sürdürdü.

9 YILDA 14 KUPA KAZANDI

2011 yazında 6.75 milyon euro bonservis karşılığı Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Muslera, geride kalan süre boyunca 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Türkiye Süper Kupası kazandı.

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