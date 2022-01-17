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Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Galatasaray'dan açıklama!

17.01.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü’nün Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'den, Fernando Muslera’nın geleceği hakkında önemli bir açıklama geldi. Muslera ciddi bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatma noktasına gelmişti. Peki Fernando Muslera sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Galatasaray'dan açıklama!

Galatasaray Futbol Kulübü, Fatih Terim’in ayrılığının ardından gündemde yer almaya devam ediyor. Kulüpte bir sorun da bu kez kaleci transferi konusunda çıktı. Peki Fernando Muslera sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

MUSLERA GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Bir kanala açıklamada bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılacağını söyledi. Işıtan Gün yapmış olduğu açıklamada, Galatasaray’ın orta sahada ya da forvette yaşanan sorunların çözümünden önce Muslera’nın ayrılığı sonrası iyi bir kalecinin takıma katılması gerektiğini söyledi.

Işıtan Gün, “6 ve 9 numaradan önce bizim iyi bir kaleciye ihtiyacımız var. Muslera düzelse bile, iyileşse bile biz çok iyi bir kaleci alacağız çünkü Muslera gidecek. Muslera ile yollarımızı ayıracağız” ifadelerini kullandı.

TECRÜBELİ KALECİNİN SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR!

Galatasaraylıların sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetmeye hazırlandığı Fernando Muslera'nın Galatasaray ile mukavelesi mevcut durumda 30 Haziran 2024'te sona erecek. Kaleci Muslera bu sezon sakatlık yaşamadan önce Galatasaray formasını 27 kez giymişti. Tecrübeli kaleci bu mücadelelerde ağlarında 32 gol görmüştü. Uruguaylı isim aynı süreçte 8 mücadelede kalesini gole kapattı.

Sarı kırmızılı takımın 2011-2012 sezonunun başında Lazio'dan 6 milyon 750 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Fernando Muslera, takımda başarılarla dolu bir kariyer geçirdi. Tecrübeli isim, Galatasaray kariyerine toplamda 14 kupa sığdırdı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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