Fernando Muslera gönülleri fethetmeye devam ediyor! Cumhuriyetimizin 100. yılına ilişkin Türkçe paylaşımlara devam ediyor

2011 yılından beri Türkiye'de yaşayan ve aidiyetiyle herkes tarafından takdir edilen Muslera, Cumhuriyetimizin 100 yılını unutmadı.

TÜRKÇE MESAJ VERDİ

Cumhuriyetimizin 100. yılına ilişkin kutlama mesajını Türkçe veren Fernando Muslera, "Öncelikle Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN DA KUTLADI

29 Ekim'e girilince bir mesaj daha yayınlayan Muslera, ailesiyle birlikte fotoğrafını paylaştı Cumhuriyetimizin 100. yılını yine Türkçe olarak kutladı. Muslera'nın peş peşe yaptığı bu hamleler büyük beğeni aldı.





