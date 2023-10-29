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Fernando Muslera gönülleri fethetmeye devam ediyor! Cumhuriyetimizin 100. yılına ilişkin Türkçe paylaşımlara devam ediyor

29.10.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Fernando Muslera, Cumhuriyetimizin 100. yılına ilişkin kutlama mesajı yayınladı. Dün oynanan Çaykur Rizespor maçından sonra da Türkçe mesaj veren Muslera'nın peş peşe hamleleri herkes tarafından büyük alkış topladı.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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2011 yılından beri Türkiye'de yaşayan ve aidiyetiyle herkes tarafından takdir edilen Muslera, Cumhuriyetimizin 100 yılını unutmadı.

TÜRKÇE MESAJ VERDİ

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Cumhuriyetimizin 100. yılına ilişkin kutlama mesajını Türkçe veren Fernando Muslera, "Öncelikle Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN DA KUTLADI

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29 Ekim'e girilince bir mesaj daha yayınlayan Muslera, ailesiyle birlikte fotoğrafını paylaştı Cumhuriyetimizin 100. yılını yine Türkçe olarak kutladı. Muslera'nın peş peşe yaptığı bu hamleler büyük beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Fernando Muslera galatasaray 10 iyet

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