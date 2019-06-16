Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ülkesi Uruguay'ın Copa America C Grubu'nda Ekvador'la karşılaşacağı maç öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Deneyimli file bekçisi, "Bir gün kariyerimi Montevideo Wanderers'ta bitirmek istediğimi hep söylemiştim. Kariyerimin başladığı yerde futboldan emekli olmak istediğimi her zaman söyledim" dedi.

Muslera'nın bu sözleri ayrılık sinyalleri olarak yorumlandı. 33 yaşındaki Fernando Muslera, Wanderers altyapısında futbol eğitimi aldıktan sonra Nacional'e transfer olmuştu. 2007 yılında 3 milyon Euro ile İtalya Serie A ekibi Lazio'ya imza atan Meslera, 2011 yılında Galatasaray'a 6,75 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.



