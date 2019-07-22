Fernando Muslera, Trabzonspor'un transferi için devreye girdi

Abel Hernandez transferinde Nottingham Forrest ve Katar’dan bir takımla yarışan Trabzonspor’a destek Muslera’dan geldi.

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi, milli takımda beraber forma giydiği Hernandez’e, Trazon hakkında bilgi verdi. Hernandez’in önünde ya İngiltere’de yaşamak, ya Katar’da çok para kazanmak ya da Trabzonspor’la hem şampiyonluk hem de Avrupa kupalarında oynamak şansını yakalayabileceği anlatıldı.

(KARADENİZ GAZETESİ)



