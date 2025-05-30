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Fernando Muslera'ya duygusal veda! Tribünlerde gözyaşları sel oldu, bir devir sona erdi...

Galatasaray'da bu akşam son maçına çıkan Fernando Muslera için tribünlerde duygusal anlar yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray efsanesi Muslera'nın vedasında gözyaşlarını tutamadı.

Fernando Muslera'ya duygusal veda! Tribünlerde gözyaşları sel oldu, bir devir sona erdi...
Emre Şen
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Uruguaylı efsane file bekçisi Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı formayla son maçına çıktı.

GALATASARAY TRİBÜNLERİNDE GÖZYAŞLARI

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Yüzlerce taraftar, Fernando Muslera formasıyla maça geldi, birçok tribünde de Uruguay bayrakları açıldı. Muslera'ya veda eden Galatasaray taraftarı, tribünlerde gözyaşlarına hakim olamadı.

TAKIMIN EFSANESİ OLDU

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Galatasaray'ın 2011 yazında Lazio'dan transfer ettiği Muslera, kulübe geldiği günden bu yana takımın önemli liderlerinden biri oldu.

Galatasaray'da geçirdiği 14 sezonda birçok başarıya imza atan ve sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran deneyimli kaleci, toplamda 550 maça çıkarken, kazanılan 8 Süper Lig şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.

TÜRKİYE KARİYERİNDE 19 KUPASI VAR

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Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 19 kupa kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, takımının 8 kez Süper Lig, 6 kez TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı.

Muslera, ayrıca Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU

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Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda toplamda 442 lig müsabakasında forma giyerek en fazla maça çıkan yabancı oyuncu ünvanını aldı.

Muslera'yı bu alanda 408 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 karşılaşmayla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.

GALATASARAY TARİHİNDE EN FAZLA LİG MAÇINA ÇIKAN OYUNCU

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Fernando Muslera, Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.

Bu sezon Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında 429. lig maçını oynayan 38 yaşındaki kaleci, Bülent Korkmaz'ı geçerek sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu konumuna geldi.

TAFFAREL VE MONDRAGON'UN REKORUNU KIRDI

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Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Uruguaylı kaleci ilk olarak 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.

Muslera, daha sonrasında 2023-2024 sezonunda 17 kez kalesini gole kapatarak kendi kırdığı rekoru geliştirdi.

LİGDE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN KALECİ

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Fernando Muslera, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci ünvanına sahip.

Süper Lig'de bu sezon mutlu sona ulaşmayı garantileyen Galatasaray'ın kalesini koruyan deneyimli file bekçisi, yaşadığı 8. lig zaferi ile Süper Lig şampiyonluğunu en fazla kazanan kaleci ünvanını elinde bulundurmaya devam etti.

Söz konusu ünvan daha öncesinde Trabzonspor'un efsane kalecisi ve Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Şenol Güneş'e aitti.

İKİ GOLÜ VAR

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Fernando Muslera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra sarı-kırmızılı forma altında iki kez gol sevinci yaşadı.

Uruguaylı kaleci, ilk olarak 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu.

Bu sezon ligin 36. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında yine penaltıdan ağları sarsan tecrübeli file bekçisi, böylece kariyerindeki 2. golünü kaydetmiş oldu.

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Galatasaray'a transfer olduktan sonra İstanbul'da yaşamaya başlayan Muslera, burada bir aile kurdu.

Fernando Muslera, 2016 yılının ocak ayında nişanlısı Patricia Callero ile evlendikten sonra 2017 yılının kasım ayında Kailash Muslera adında bir erkek çocuğu sahibi oldu. Çift, sonrasında 2019 senesinin ekim ayında Tiziana adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Fernando Muslera-Patricia Callero çiftinin son olarak 2022 yılının haziran ayında Dominique adında bir kız çocuğu oldu.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 30'
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Rams Başakşehir Rams Başakşehir

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galatasaray muslera
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