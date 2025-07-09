Fernando Muslera, yediği gol sonrası hakeme itiraz etti! İtiraz nedeni hakemi bile şaşırttı

Galatasaray'ın efsanesi Muslera, 14 yıllık aranın ardından ilk kez farklı bir takımın formasını sırtına geçirdi. Kameraların karşısına Estudiantes formasıyla çıkan Muslera, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

MUSLERA İLK MAÇINDA İKİ GOL YEDİ

Arjantin Süper Kupası maçında Velez ile karşılaşan Estudiantes'te kalede Fernando Muslera yer aldı. 14 yıl sonra farklı bir takımın formasını giyen Muslera, kalesinde iki gol gördü. Estudiantes sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

MAÇIN HAKEMİYLE TARTIŞTI

Muslera, Estudiantes formasıyla ilk golünü yedikten sonra maçın hakemine yoğun itirazlarda bulundu. Sisten dolayı topu göremediğini söyleyen Muslera, golü bu sebeple yediğini ifade etti ama itirazı kabul edilmedi.