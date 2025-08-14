Fernando Muslera yine yaptı yapacağını! Copa Libertadores son 16 maçında öyle bir top çıkardı ki...

Süper Lig’de yaptığı kurtarışlarla Galatasaray’ın efsanevi kalecileri arasında giren Uruguaylı kaleci yeni takımı Estudiantes ile Copa Libertadores son 16 turu ilk maçında performansıyla dikkat çekti.

YİNE ‘‘SON ANDA MUSLERA’’ DEDİRTTİ

Uruguaylı file bekçisi, Cerro Porteño karşısında takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasında başrol oynarken, kornerde rakip takımın harika kafa vuruşuna müthiş uzanan Muslera takımı adına çok kritik bir kurtarış yaptı. Maçta 5 kurtarış yaparak maçın en iyi oyuncusu seçildi.

TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI

Cerro Porteño karşısında yaptığı kritik kurtarışla maça damga vuran Muslera, takımının 1-0 galip ayrılmasını sağladı. Takımının son 5 maçta aldığı galibiyette gösterdiği başarılı performans ile yüksek puan topladı.

*Fernando Muslera'nın son maçlarına dair veriler Sofa Score'dan alınmıştır.