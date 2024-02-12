Fernando Santos basın toplantısındaki o soruya çok kızdı: İlk kez Türkiye'de gördüm!

Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, Siyah-Beyazlılar'ın başında çıktığı ilk 6 karşılaşmanın dördünde gol sevinci yaşayamazken, Dorde Milic'in ardından tam 44 yıl sonra bunu yaşayan ilk isim oldu.

KUPA'DA 6 GOL

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı. Beşiktaş bu maçlarda Eyüpspor'u 4-0, Antalyaspor'u ise 2-1 mağlup etti.

"İLK DEFA DUYUYORUM"

Santos, basın toplantısında bu konu üzerine gelen soruya cevap verdi. Portekizli teknik adam, "Beşiktaş, son 3 deplasmanda skor bulamadı?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Kupada attığımız 2 golü saymıyor musunuz, o sayılmıyor mu? Sadece ligdeki golleri mi sayıyoruz? Türkiye'de kupa maçları geçerli olmuyor mu, ilk defa böyle bir şey duyuyorum." cevabını verdi.





