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Ferrari, Gilles Villeneuve'ü andı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.05.2020 13:32 | Son Güncelleme

Formula 1 takımlarından Ferrari, eski sürücülerinden Gilles Villeneuve'ü ölümünün 38. yıl dönümünde andı.

Ferrari, Gilles Villeneuve'ü andı

Ferrari'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kanadalı Villeneuve'ün Formula 1 aracıyla fotoğrafına yer verilirken "Zolder'deki trajik kazanın üzerinden 38 yıl geçti. Efsane pilot Gilles Villeneuve'ü unutmadık" ifadesi kullanıldı.

Formula 1'de 68 kez yarışan Ferrari pilotu Villeneuve, 8 Mayıs 1982'de Belçika'nın Zolder pistinde "pole" pozisyonu almaya çalışırken yaptığı kazada 32 yaşında yaşamını yitirmişti. Kariyerinde 1979'daki dünya ikinciliğinin yanı sıra 2 pole pozisyonu, 8 en hızlı tur zamanı, 13 podyum, 6 yarış galibiyeti elde eden Kanadalı Villeneuve, döneminin en sevilen pilotları arasında yer alıyordu. Ölümünün ardından Kanada'daki piste adı verilen Gilles Villeneuve'ün oğlu Jacques, 1997'de düzenlenen Formula 1'de dünya şampiyonu olmuştu.

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