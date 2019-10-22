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Fesçiler Kapısı'ndaki güvenli kamerasıyla ilgili açıklama geldi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.10.2019 16:21 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Fesçiler Kapısı'ndaki kitabeye güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili, "Bu işi verdiğimiz taşeron firma işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmıştır. Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz." dedi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Fesçiler Kapısı'ndaki 19. yüzyıla ait kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Fatih Kurtulmuş, "558 yıllık tarihi geçmişe ve önem sahip olan Kapalıçarşı'nın her noktası, her değeri yönetim kurulu olarak bizler için büyük önem arz etmektedir. Yapılan her tadilat ve onarımda çarşımızın aslına zarar vermeden yapılmasını öncelikli tutmaktayız. Bünyesinde barındırdığı değerli emtialar ve ziyaretçi sayısının çok olması sebebiyle güvenlik Kapalıçarşı için de oldukça önemli bir konudur. Bu sebeple Kapalıçarşı içindeki güvenlik önemlerini artırmak amaçlı yapılan çalışmalar içinde yer alan güvenlik kameraları takılmaya başlanmıştır." bilgilerini verdi.

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Kurtulmuş, "Bu işi verdiğimiz taşeron firma işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmıştır. Fesçiler Kapısı'nda yapılan işlemle ilgili Kapalıçarşı yönetimi olarak üzüntü içindeyiz. Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz. Fesçiler Kapısı ve üzerindeki kitabenin restorasyon çalışması ivedilikle başlatılıp gerekli çalışmalar bitirildiğinde tekrar bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER ÜZERİNE SÖKÜLMÜŞTÜ

Kapalıçarşı'nın Fesciler Kapısı'nın üstünde bulunan, 19. yüzyıla ait kitabe matkapla delinerek, üzerine güvenlik kamerası monte edilmişti. Görüntünün sosyal medyada tepkiler toplaması üzerine güvenlik kamerası apar topar sökülmüştü.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
fesçiler kapısı güvenlik kamerası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya Allahım sövecem ya Allah belasını versin bu şirketlerin nerde bu belediye,nerde bu devlet her şeyi taşeronlar yapıyor bu kurumlarda adamlar yokmu !
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