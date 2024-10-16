Feshetmek nasıl yazılır? Feshetmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Feshetmek sözcüğü, gerek günlük konuşmalarda gerekse yazılı sohbetlerde sıklıkla karşımıza çıkan terimlerden biridir. Arapça kökenli olan bu kelimenin yazım şeklinde yaygın olarak yazım hatası görülmektedir. Bu hataların düzeltilebilmesi, dilimizi doğru kullanabilmemiz bakımından büyük önem taşımaktadır. Kelimelerin doğru kullanımı ile alakalı en güncel bilgileri bizlere Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük kılavuz sitesi vermektedir.

Feshetmek nasıl yazılır?

Feshetmek sözcüğünün kökü “fesh” kelimesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük, Arapçada “fesḫ” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmıştır. İkinci kelime ise “etmek” fiilinden meydana gelmektedir. “Fesh” ve “etmek” sözcüklerinin yan yana gelerek yeni bir kavramı karşılaması durumu, dil bilgisinde birleşik sözcük olarak tabir edilmektedir. Feshetmek yazımı konusunda birçok kullanıcı yaygın olarak kafa karışıklığı yaşamakta ve bu sözcüğü hatalı kullanmaktadır. Kelimelerin doğru yazımı ve okunuşu kadar, ne anlama geldiğini de bilmek son derece önemlidir. Bu bağlamda feshetmek TDK’ye göre anlamı şöyledir:

Verilmiş bir hükmü bozmak veya kaldırmak.

Geçersiz kılmak, dağıtmak ya da kapatmak.

Feshetmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?

Feshetmek sözcüğü, daha çok hukuk alanında kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelime birçok kullanıcı tarafından genellikle “fesh etmek” şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Sözcükleri doğru yazımını bilmeden kullanmak, metinlerde mana kaymasına yol açabilmektedir. Bu sorunun düzeltilebilmesi için sözlük sayfalarından faydalanılması son derece önemlidir. Bu noktada karşımıza Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan TDK sözlükleri sitesi çıkmaktadır. Bu site çevrim içi olarak hizmet verdiği için, kısa süre içerisinde kelimelerin nasıl yazıldığı bilgisine ulaşılmaktadır.

Bu noktada, bu sözcük her zaman “feshetmek” şeklinde bitişik yazılması gereken bir birleşik kelimedir. Bu kelimenin bölünerek yazılması ve kullanılması, ciddi yazım hatalarının ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Tüm bu bilgiler ışığında feshetmek doğru yazılışı şu şekildedir: