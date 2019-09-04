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Festivalde şoke eden olay! Sahnede ilişkiye girdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 04.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

Grammy ödüllü DJ ve prodüktör Flume, sahne aldığı dünyaca ünlü Burning Man Festivali'nde, binlerce izleyici önünde ilişkiye girerek bir rezalete imza attı.

Festivalde şoke eden olay! Sahnede ilişkiye girdi

ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen dünyaca ünlü Burning Man Festivali'nde bir rezalet yaşandı. Festival kapsamında sahne alan DJ Flume, hiç tanımadığı bir hayranıyla ilişkiye girdi.

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Olay, Nevada'nın kuzeybatısında bulunan Black Rock Çölü'nde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından katıldığı, ünlü isimlerin de boy gösterdiği Burning Man Festivali'nde, ünlü DJ Flume sahne aldı.

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On binlerce festival takipçisinin sahnedeki performansını izlediği DJ Flume, şaşkın bakışlar arasında sahneye çıkardığı bir kadınla birkaç saniyeliğine ilişkiye girdi. Konseri izleyenlerin videoya çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntüler hızla yayıldı.

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Ünlü DJ'in kız arkadaşı Amerikalı oyuncu Paige Elkington de skandal görüntüleri Instagram'daki 90 bin takipçisiyle paylaştı. Paige, paylaşımına "Üzgünüm anne" notunu düştü.

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Gerçek adı Harley Edward Streten olan 27 yaşındaki DJ, albümleri milyonlar satan Grammy ödüllü bir müzisyen.


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Anahtar Kelimeler:
burningman festival sahne ilişki

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
chp kafası böyle bir şey iste heryerde var maalesef
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