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Festivallerde övgüye boğulan Promising Young Woman’dan fragman geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

Carey Mulligan’ın başrolünde yer aldığı Promising Young Woman filminden yeni fragman yayınlandı.

Ödül sezonunun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Promising Young Woman’dan yeni bir fragman yayınlandı. Carey Mulligan’ın başrolünü üstlendiği yapım Sundance Film Festivali’nden olumlu yorumlar aldı.

Killing Eve dizisinin senaryosunu kaleme alan Emerald Fennell’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcılığını ise Margot Robbie üstleniyor. Amerika'da r-rated damgasıyla gösterime girecek olan bu film, ülkemizde 18+ kategorisinde değerlendiriliyor.

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Promising Young Woman, kariyerinde gelecek vaat etmesine rağmen geçmişte yaşadığı travmanın ardından hayatına zorlu bir şekilde devam etmeye çalışan Cassie karakterinin hikayesini anlatıyor. Cassie’nin başına gelen bu travmatik olayın acısını karşısına çıkan erkeklerden çıkarmaya çalışmasını izleyeceğimiz film, karakterimizin eski bir arkadaşıyla karşılaşmasıyla bir adım ileri gidiyor.

Carey Mulligan’ı Cassie rolünde izlediğimiz filmin oyuncu kadrosunda Alison Brie, Bo Burnham, Adam Brody, Connie Britton, Laverne Cox, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Sam Richardson, Molly Shannon gibi isimler bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Filmin kendide fragmanı kadar boş değildir umarım
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