Oppo Find N7'nin kamera ve ekran özellikleri sızdırıldı

Oppo'nun katlanabilir telefon serisinin yeni üyesi olması beklenen Oppo Find N7 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Henüz şirket tarafından doğrulanmayan cihazın kamera sistemi, ekranı ve yonga setine ilişkin yeni ayrıntılar paylaşıldı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station (DCS), Find N7'nin teknik özelliklerine dair dikkat çekici bilgiler verdi.

OPPO FIND N7, 200 MP HASSELBLAD KAMERAYLA GELEBİLİR

Digital Chat Station'ın aktardığı bilgilere göre Oppo Find N7'nin mühendislik örneğinde 200 MP ana kamera bulunuyor. Bu kameraya 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP periskop telefoto kamera eşlik ediyor.

Cihazın kamera sisteminde ayrıca 3 MP multispektral bir birim yer alıyor. Kamera sistemi ayrıca Hasselblad ayarına sahip.

Sızıntıya göre telefonun mevcut mühendislik örneğinde Samsung üretimi bir ekran kullanılıyor.



Oppo Find N6

OPPO FIND N7'NİN EKRANI VE İŞLEMCİSİ DE ORTAYA ÇIKTI

Digital Chat Station'a göre Oppo Find N7, 2 nm yonga setinden güç alacak.

Ekran tarafında ise 7,6 inç büyüklüğünde bir panelden söz ediliyor. Yeni katlanabilir telefonun kesintisiz bir menteşe çözümüyle geleceği belirtiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Oppo Find N6, 6,62 inç kapak ekranına ve 8,12 inç katlanabilir ana ekrana sahip. Önceki bir sızıntıda Find N7'nin Apple iPhone Duo'ya benzer geniş bir tasarımla geleceği iddia edilmişti. Bu tasarımda cihazın 5,5 inç dış ekran ve 7,6 inç katlanabilir iç ekran taşıyacağı belirtilmişti.

BATARYA KAPASİTESİ 6.500 MAH'YE YÜKSELEBİLİR

Sızıntılara göre cihaz, 6.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Bu değer, Find N6'nın bataryasından 500 mAh daha yüksek.

Oppo Find N7'nin 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Şirketin önceki modeli Find N6'nın çıkış takvimi dikkate alındığında, yeni telefonun Mart 2027'de duyurulabileceği belirtiliyor.

Oppo henüz Find N7'nin özelliklerini veya tanıtım tarihini resmi olarak doğrulamadı. Bu nedenle ortaya çıkan teknik ayrıntıların şimdilik sızıntı niteliğinde olduğunu belirtmek gerekiyor.

Kaynak: GSMArena