Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Oppo Find N7'nin kamera ve ekran özellikleri sızdırıldı

Oppo'nun 2027 yılında tanıtması beklenen yeni katlanabilir telefonu Find N7 hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Yeni modelin 200 MP ana kamera, 2 nm yonga seti, 7,6 inç ekran ve 6.500 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.

Oppo Find N7'nin kamera ve ekran özellikleri sızdırıldı
Enes Çırtlık

Oppo'nun katlanabilir telefon serisinin yeni üyesi olması beklenen Oppo Find N7 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Henüz şirket tarafından doğrulanmayan cihazın kamera sistemi, ekranı ve yonga setine ilişkin yeni ayrıntılar paylaşıldı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station (DCS), Find N7'nin teknik özelliklerine dair dikkat çekici bilgiler verdi.

OPPO FIND N7, 200 MP HASSELBLAD KAMERAYLA GELEBİLİR

Digital Chat Station'ın aktardığı bilgilere göre Oppo Find N7'nin mühendislik örneğinde 200 MP ana kamera bulunuyor. Bu kameraya 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP periskop telefoto kamera eşlik ediyor.

Cihazın kamera sisteminde ayrıca 3 MP multispektral bir birim yer alıyor. Kamera sistemi ayrıca Hasselblad ayarına sahip.

Sızıntıya göre telefonun mevcut mühendislik örneğinde Samsung üretimi bir ekran kullanılıyor.

Oppo Find N7 nin kamera ve ekran özellikleri sızdırıldı 1
Oppo Find N6

OPPO FIND N7'NİN EKRANI VE İŞLEMCİSİ DE ORTAYA ÇIKTI

Digital Chat Station'a göre Oppo Find N7, 2 nm yonga setinden güç alacak.

Ekran tarafında ise 7,6 inç büyüklüğünde bir panelden söz ediliyor. Yeni katlanabilir telefonun kesintisiz bir menteşe çözümüyle geleceği belirtiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Oppo Find N6, 6,62 inç kapak ekranına ve 8,12 inç katlanabilir ana ekrana sahip. Önceki bir sızıntıda Find N7'nin Apple iPhone Duo'ya benzer geniş bir tasarımla geleceği iddia edilmişti. Bu tasarımda cihazın 5,5 inç dış ekran ve 7,6 inç katlanabilir iç ekran taşıyacağı belirtilmişti.

BATARYA KAPASİTESİ 6.500 MAH'YE YÜKSELEBİLİR

Sızıntılara göre cihaz, 6.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Bu değer, Find N6'nın bataryasından 500 mAh daha yüksek.

Oppo Find N7'nin 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Şirketin önceki modeli Find N6'nın çıkış takvimi dikkate alındığında, yeni telefonun Mart 2027'de duyurulabileceği belirtiliyor.

Oppo henüz Find N7'nin özelliklerini veya tanıtım tarihini resmi olarak doğrulamadı. Bu nedenle ortaya çıkan teknik ayrıntıların şimdilik sızıntı niteliğinde olduğunu belirtmek gerekiyor.

Kaynak: GSMArena

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9.000 mAh bataryalı amiral gemisi sürprizi! İki model için tarih9.000 mAh bataryalı amiral gemisi sürprizi! İki model için tarih
Infinix GT 50 Pro için beklenen tarih açıklandı!Infinix GT 50 Pro için beklenen tarih açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Oppo katlanabilir telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.