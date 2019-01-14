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Festivallerde yapılan muhteşem kardan heykeller

Betül Kurucu Betül Kurucu
EĞLENCE  | 14.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

Japonya’dan İngiltere’ye kadar dünyanın dört bir yanında kış mevsiminde kar ve buzdan etkileyici heykeller festivalleri ve yarışmaları düzenleniyor. Kar ve buzdan oluşan heykeller, binalar, kaydıraklar, şatoların sergilendiği etkinlikler, hem yerli halk hem de çeşitli ülkelerden gelen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Eski ve gelişmiş buz oyma tekniklerinin bir arada kullanıldığı festivallerden göz alıcı kareler.

Göz alıcı kardan heykeller

Rusya'nın Novosibirsk kentinde düzenlenen Kar Kainat Güzeli (Miss Snow Universe) Yarışmasının finaline kalan güzeller, kardan heykellerin önünde poz veriyor.
Sapporo Kar Festivali'nde sergilenen ABD Başkanı Donald Trump heykeli.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang bölgesinde eksi 23 derecede düzenlenen Direk Dansı Yarışması'nın katılımcılarından biri, kardan ejderha heykelinin önünde gösteri yapıyor.
Rusya'ya bağlı Karelya Cumhuriyeti'nde düzenlenen Kardan Heykel Yarışması'nda sergilenen çalışmalardan biri.
ABD'nin Minnesota kentinde düzenlenen Kardan Heykeller Yarışması'nda sergilenen yeti heykeli.
2018 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen Daegwanryung Kar Festivali'nde sergilenen kardan heykeller.
Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin şehrinde düzenlenen Buz Festivali'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan kardan ev.
Rusya'nın Novosibirsk kentinde düzenlenen Sibirya Kardan Heykeller Festivali'nde sergilenen çalışmalardan biri.
ABD'nin Colorado eyaletinde her yıl düzenlenen Breckenridge Uluslararası Kardan Heykel Şampiyonası'nın katılımcılarından biri, heykeli üzerinde çalışıyor.
Avusturya'nın Ischgl kayak merkezinde düzenlenen Buz ve Kar Festivali'nde sergilenen yönetmen Steven Spielberg'in ET filminin karakterlerinden Alien heykeli.
Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin şehrinde yaklaşık 30 yıldır düzenlenen Buz Festivali, bu yıl da göz alıcı eserlerle kapısını ziyaretçilere açtı. Sergilenen heykellerden biri 2019 yılının sembolü olan sevimli domuz heykeli, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.
Almanya'nın Bernau kentinde düzenlenen Kardan Heykeller Festivali'nde ziyaretçilerden biri aslan heykelinin yanında selfie çekiyor.
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festival kardan heykel japonya ingiltere

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