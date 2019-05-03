Festivallerin yeni gözdesi: Ortalığı sallayacak!

Parıltılı göğüs modası eskidi bile! Şimdi festivallerde tozu dumana katacak yeni trend yıldız sütyenler...

Yazın gelmesi sahillerin ve havanın şenlenmesi ile birlikte dünyaca ünlü festivaller de başladı. Sahil modası, festival modası derken en şık ve havalı olmak için birbirleriyle yarışan kadınlar yeniliklere ve çılgınlıklara hız kesmeden devam ediyor.

Şimdiki moda ise yıldız sütyenler! Karmaşık bağlama stillerine sahip bu yıldız sütyenler şimdiden çılgınca yayılmaya ve instagramda fırtınalar estirmeye başladı.

İlginç bralet hakkında gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

"Bu üst instagram için çok sıcak!", “Bu kıyafeti seviyorum!”

Üçüncüsü ise şöyle: “Bu bralet çok tatlı.”

Siz bu trend hakkında ne düşünüyorsunuz?



