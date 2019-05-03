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Festivallerin yeni gözdesi: Ortalığı sallayacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 03.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Festivallerde, sahillerde en gözde ve en havalı olmak için birbirleriyle yarışan kadınların trendlerine yetişmek mümkün değil. Pırıltılı sütyenler, vücut bantları ve külot pantolonlar derken şimdi ki trend ise nefes kesiyor. İşte detaylar...

Festivallerin yeni gözdesi: Ortalığı sallayacak!

Parıltılı göğüs modası eskidi bile! Şimdi festivallerde tozu dumana katacak yeni trend yıldız sütyenler...

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Yazın gelmesi sahillerin ve havanın şenlenmesi ile birlikte dünyaca ünlü festivaller de başladı. Sahil modası, festival modası derken en şık ve havalı olmak için birbirleriyle yarışan kadınlar yeniliklere ve çılgınlıklara hız kesmeden devam ediyor.

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Şimdiki moda ise yıldız sütyenler! Karmaşık bağlama stillerine sahip bu yıldız sütyenler şimdiden çılgınca yayılmaya ve instagramda fırtınalar estirmeye başladı.

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İlginç bralet hakkında gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

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"Bu üst instagram için çok sıcak!", “Bu kıyafeti seviyorum!”

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Üçüncüsü ise şöyle: “Bu bralet çok tatlı.”

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Siz bu trend hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
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