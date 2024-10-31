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Fethi Pekin ile evliliği sadece 1 gün sürmüştü... Hande Ataizi'den yıllar sonra şaşırtan itiraf

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.10.2024 08:33
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Ünlü oyuncu Hande Ataizi yıllar önce Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği sadece bir gün sürmüştü. Magazin manşetlerinden günlerce düşmeyen bu evlilik hakkında şaşırtan itiraf yıllar sonra geldi. Hande Ataizi, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu ve özel hayatına dair merak edilenleri anlattı.

Fethi Pekin ile evliliği sadece 1 gün sürmüştü... Hande Ataizi'den yıllar sonra şaşırtan itiraf

Hande Ataizi 2004 yılında Avukat Ahmet Pekin'in oğlu Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş ancak sürpriz evlilik sadece 1 gün sürmüştü. Balayına çıkacakları gün boşanma kararı alan çiftin ayrılığı uzun süre magazin manşetlerinden düşmemişti.

Hande Ataizi, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu ve özel hayatına dair tüm merak edilenleri anlattı. Ataizi, yıllar sonra bir gün süren evliliği hakkında konuştu.

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1 GÜNLÜK EVLİLİĞİNİ ANLATTI

Ahmet Mümtaz Taylan, Ataizi'ye '1 günde bir evlilik sözleşmesi yapıp ayrılmışsınız?' diye sordu.

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Ünlü oyuncu “Evet, ama evlilik sözleşmesiyle alakası yoktu, onu benim annem önermişti zaten de... O evlilik olayı inada binmişti, karşı taraf istemiyordu, o evliliği yaptım demek için o evliliği yerine getirdim. Normal şartlarda benim mutlu olabileceğim bir ilişki değildi. Bir gün olması kayıp olmadı, belki 1 güne kayıp olmuştur.” ifadelerini kullandı.

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YORUM YAĞDI

Hande Ataizi'nin programdaki bu anları kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin itirafı için 'hırsa bak', 'evlendim demek için evlenmek nasıl bir kraliçe' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan Hande Ataizi
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