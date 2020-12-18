Fethiye kamp alanları - Fethiye çadır kamp alanları

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden, Ege'nin incisi Muğla. Yaz döneminde tatilcilerini ağırladığı gibi pandemi döneminde de kalabalıktan kaçan, huzur ve sakinlik arayanların adresi oluyor. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında karavan ve çadır konaklaması yapmak isteyenler kamp alanlarını tercih ediyor. Bu yazıda pandemi döneminde gidebileceğiniz bu sezonda açık olan ve hizmet veren Fethiye kamp alanlarını bulabilirsiniz.

FETHİYE KAMP ALANLARI

Fethiye turizmin gözdesi olan ilçelerimizden biri. Bir çok aktivite yapabileceğiniz, ister dinlenip ister eğlenebileceğiniz bir tatil bölgesi. Konaklama seçenekleri de oldukça gelişmiş. 5 yıldızlı kompleks tesislerden, butik otellere, kamp alanlarına kadar çeşit çeşit konaklama seçeneği var. Kamp alanları da Fethiye'ye tatile gelenlerin en sık tercih ettiği yerlerden. Çok sayıda kamp alanı var Fethiye sınırları içinde farklı konumlarda. Ancak bu kamp alanlarının bazıları sezonluk hizmet veriyor.

KIŞIN AÇIK OLAN FETHİYE KAMP ALANLARI

Bu dönemde gezemesek de en azından doğaya karışmak, hafta sonlarını kısmen daha özgür geçirmek istiyoruz. Bu durumda da imdadımıza kamp alanları yetişiyor. Fethiye'de bulunan kamp alanlarının içinde pandemi sürecinde de hizmet veren, kış aylarında açık olan işletmeleri aşağıda bulabilirsiniz.