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Fethiye kamp alanları - Fethiye çadır kamp alanları

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 18.12.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Fethiye kamp alanları - Fethiye çadır kamp alanları

Pandemi zaten seyahatlerimize engel olmuş, tatil yapma şeklimizi değiştirmişti. Son gelen hafta sonu kısıtlamalarından sonra, eve kapanmak istemeyen kişiler soluğu kamp alanlarında alıyor. Resmi kamp alanlarının bir çoğunda çadırla ve karavanla konaklama yapılabiliyor ve kamp alanı içerisinde yürüyüş yapıp, dışarda vakit geçirmek mümkün olabiliyor. Muğla'da bulunan ve pandemi döneminde ziyaretçilerine hizmet veren Fethiye kamp alanlarına göz atalım.

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden, Ege'nin incisi Muğla. Yaz döneminde tatilcilerini ağırladığı gibi pandemi döneminde de kalabalıktan kaçan, huzur ve sakinlik arayanların adresi oluyor. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında karavan ve çadır konaklaması yapmak isteyenler kamp alanlarını tercih ediyor. Bu yazıda pandemi döneminde gidebileceğiniz bu sezonda açık olan ve hizmet veren Fethiye kamp alanlarını bulabilirsiniz.

FETHİYE KAMP ALANLARI

kışın açık olan fethiye kamp alanları

Fethiye turizmin gözdesi olan ilçelerimizden biri. Bir çok aktivite yapabileceğiniz, ister dinlenip ister eğlenebileceğiniz bir tatil bölgesi. Konaklama seçenekleri de oldukça gelişmiş. 5 yıldızlı kompleks tesislerden, butik otellere, kamp alanlarına kadar çeşit çeşit konaklama seçeneği var. Kamp alanları da Fethiye'ye tatile gelenlerin en sık tercih ettiği yerlerden. Çok sayıda kamp alanı var Fethiye sınırları içinde farklı konumlarda. Ancak bu kamp alanlarının bazıları sezonluk hizmet veriyor.

KIŞIN AÇIK OLAN FETHİYE KAMP ALANLARI

Bu dönemde gezemesek de en azından doğaya karışmak, hafta sonlarını kısmen daha özgür geçirmek istiyoruz. Bu durumda da imdadımıza kamp alanları yetişiyor. Fethiye'de bulunan kamp alanlarının içinde pandemi sürecinde de hizmet veren, kış aylarında açık olan işletmeleri aşağıda bulabilirsiniz.

KELEBEKLER VADİSİ KAMP ALANI

Dünya'nın tanıdığı bildiği bir cennet Kelebekler Vadisi. Özellikle yaz aylarında tekne turlarının olmazsa olmazlarından. Yukarıdan manzaraya bakmak ayrı keyifli, bu turkuaz sularda yüzmek apayrı. Kış döneminde de misafirlerine hizmet veren Kelebekler Vadisi Kamp alanı haftasonu kısıtlamaları için şahane bir tercih. Sabah dalga sesleriyle uyanıp, manzaraya karşı kahvaltınızı yapabilirsiniz.

kelebekler vadisi kamp alanı

Kelebekler Vadisi kamp alanında dilerseniz bungalov evlerde dilerseniz çadırda konaklama imkanı var.

Kelebekler Vadisi kamp alanı iletişim bilgileri:
Web site: Kelebekler Vadisi Kamp Alanı
Telefon: 0 530 302 19 65 - 66 - 67

ÖLÜDENİZ DOĞA KAMP

Ölüdenize 3 km uzaklıkta bulunan Doğa Kamp ormanın içinden doğa yürüyüşü yapılarak plaja sadece 720 metre, tahmini 15 dakika yürüme mesafesinde. 12 ay boyunca açık olan kamp alanı pandemi döneminde ve yasaklarda da ziyaretçilerini bekliyor.

katrancı kamp alanı açık mı

Tüm Fiyatlar kişi başı kahvaltı dahil fiyat;

  • Bungalow Evler : 120 TL
  • Dağ Evi Odaları : 135 TL
  • Kampımızın Çadırların’da 80
  • Kendi Çadırınız ile gelirseniz : 55 TL.
  • Ağaç Ev : 90 TL

Not: Akşam Yemeği isteğe bağlı ve 30 TL açıkbüfe ev yemeği.

Ölüdeniz Doğa Kamp iletişim bilgileri;
Web site: http://oludenizdogakamp.com.tr/
Telefon: +90 535 644 96 62
+90 532 202 56 44

KATRANCI KAMP ALANI

Doğa ile iç içe ,çam ağaçlarının altında,eşsiz güzellikte iki koydan oluşan Katrancı Koyu Tabiat Parkı aynı zamanda kamp alanı olarak da hizmet veriyor.

kelebekler vadisi kamp alanı kışın açık mı

Katrancı Koyu kamp alanında çadırda, karavanla ya da ağaç evlerde konaklama imkanı var. Market ve restoranı da olan campingde elektrik, tuvalet, duş gibi tüm olanaklar mevcut. Kışın tenhalığında ve sessizliğinde burayı daha çok seveceksiniz. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında Fethiye kamp alanları içinde açık olan ve gidebileceğiniz güzel bir tercih.

Katrancı Camping Fiyat Bilgileri;
ÇADIR YERİ: 55.00 TL
KARAVAN YERİ: 65.00 TL
Kiralık Buzdolabı: 17.50 TL

ölüdeniz kamp alanı pandemide açık mı

Katrancı Camping iletişim bilgileri;
Website: http://www.katranci.com.tr/index.html
Telefon: 0252 633 6367

YEŞİL VADİ DOĞA PARK KAMP ALANI

Deniz değil de bol ağaç, şırıl şırıl akan bir su, kuş sesleri eşliğinde kamp yapmak isterseniz Yeşil Vadi tam size göre. Fethiye'nin Yanıklar köyünde bulunuyor Yeşil Vadi Doğa Park. Belki ağaç evlerde konaklamışsınızdır ama ya ağaç üstünde bir çadırda? Evet Yeşil Vadi Doğa Park campingde ağaçlarının üstüne kurulan platformlarda çadırınızda uyuyabilirsiniz.

Yeşil Vadi Doğa Park Kamp Alanı iletişim;
Telefon: 05372965249


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