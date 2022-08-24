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Fethiye'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü

24.08.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü

Fethiye'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kullanılan bungalov evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kayaköy Mahallesi Belen Caddesi'ndeki bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

Fethiye'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Muğla Fethiye İtfaiye bungalov

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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