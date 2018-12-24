FETÖ'cü İnan Kazan'ın hain planı ortaya çıktı: Aykut Demir ve Fatih Terim'i asalım!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugüne kadar birçok örgüt mensubu deşifre edildi. Darbe girişimini planlayan örgüt mensuplarının kullandığı kriptolu programlardan da attığı mesajların çözümü tek tek yapılıyor. Bu sayede örgütün 15 Temmuz’u nasıl planladığı da belirleniyor.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan cezası onanan eski polis İnan Kazan ile ilgili kararda, örgütün 15 Temmuz darbe girişimini ne kadar kanlı planladığı gözler önüne serildi. Kazan’ın kullandığı belirlenen örgütün kripto haberleşme programlarından Kakao Talk’ta darbe girişiminden 4 ay önce 9 Mart 2016 ve 19 Temmuz 2016 tarihleri arasında gönderdiği mesajlarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Çözülen mesajlarda FETÖ’cü İnan Kazan’ın 15 Temmuz darbe girişimini “devrim” olarak nitelendirdiği dikkat çekiyor. Mesajlarda “Devrimin heyecanına ver ağam. Onu da asalım. Biz hocamızla beraberiz. Devrimden sonra Kahramanmaraş Valimizi de belirlemiş olduk. Kaymakamlıktaki saygı duruşu sireni ve İstiklal Marşı’na uyandım. ‘Lan devrim mi?’ diye heyecan yaptım” ifadeleri yer aldı.