SPOR

FETÖ'cü İnan Kazan'ın hain planı ortaya çıktı: Aykut Demir ve Fatih Terim'i asalım!

FUTBOL HABERLERİ  | 24.12.2018 13:45 | Son Güncelleme

FETÖ’cü eski polis İnan Kazan'ın örgüt içi kripto mesajlaşmalarda “Devrimden sonra futbolcu Aykut Demir’i Trabzon meydanına asalım. Fatih Terim’i de teşekkür konuşması eşliğinde asalım” dediği ortaya çıktı.

FETÖ'cü İnan Kazan'ın hain planı ortaya çıktı: Aykut Demir ve Fatih Terim'i asalım!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugüne kadar birçok örgüt mensubu deşifre edildi. Darbe girişimini planlayan örgüt mensuplarının kullandığı kriptolu programlardan da attığı mesajların çözümü tek tek yapılıyor. Bu sayede örgütün 15 Temmuz’u nasıl planladığı da belirleniyor.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan cezası onanan eski polis İnan Kazan ile ilgili kararda, örgütün 15 Temmuz darbe girişimini ne kadar kanlı planladığı gözler önüne serildi. Kazan’ın kullandığı belirlenen örgütün kripto haberleşme programlarından Kakao Talk’ta darbe girişiminden 4 ay önce 9 Mart 2016 ve 19 Temmuz 2016 tarihleri arasında gönderdiği mesajlarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Çözülen mesajlarda FETÖ’cü İnan Kazan’ın 15 Temmuz darbe girişimini “devrim” olarak nitelendirdiği dikkat çekiyor. Mesajlarda “Devrimin heyecanına ver ağam. Onu da asalım. Biz hocamızla beraberiz. Devrimden sonra Kahramanmaraş Valimizi de belirlemiş olduk. Kaymakamlıktaki saygı duruşu sireni ve İstiklal Marşı’na uyandım. ‘Lan devrim mi?’ diye heyecan yaptım” ifadeleri yer aldı.

"FATİH TERİM VE AYKUT DEMİR'İ ASALIM"

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi için kanlı bir plan yaptığı atılan mesajlarla deşifre oldu. FETÖ’cü Kazan’ın “Durak köyü Fetullah Gülen havalimanı olacak bu işin kaçarı yok. Devrimden sonra Aykut Demir’i Trabzon meydanına asalım. Fatih Terim’i de teşekkür konuşması eşliğinde asalım” şeklinde mesajlar attığı tespit edildi. “Durak köyünü yerle bir etmemiz için artık hiçbir engel yok” diyen sanık Kazan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ayrıca “Tereddüt ettiğim bir nokta var. Yukarıdan mı bombalayalım? Tanklarla mı olsun?” attığı mesajla örgütün hain yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Darbe girişimi sonrasında ‘maklube’ yapacaklarını kaydeden sanık Kazan’ın, “Abilerin ve maklubenin olduğu her yerde varım” dediği belirlendi. Kazan’ın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin emniyetin WhatsApp grubuna “Askere direnmesin kimse, çeker vururlar” şeklinde mesaj attığı belirtildi.

FETÖ'YÜ REDDETTİ

Sanık İnan Kazan, ifadesinde örgütsel bir savunma olarak FETÖ ile bağlantısını reddetti. Kararını veren mahkeme “Sanığın darbeyi önceden bildiğini ve FETÖ silahlı terör örgütü ile hiyerarşik bağ kurduğunu gösterir mesaj içerikleri elde edilmesi karşısında sanığın savunmalarına itibar edilmemiş, vicdani kanı kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırılmıştır” dedi.

(Türkiye)

PARTNERSeksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...Seksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...
R. Madrid, 3. kez dünya şampiyonuR. Madrid, 3. kez dünya şampiyonu
River Plate dünya üçüncüsüRiver Plate dünya üçüncüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih terim aykut demir FETÖ İnan Kazan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Robinho'nun yeni takımını açıkladı!

Robinho'nun yeni takımını açıkladı!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Ve Ribery için flaş açıklama! G.Saray...

Ve Ribery için flaş açıklama! G.Saray...

TT Stadı'nda tarihi an! Oyuna girdi ve...

TT Stadı'nda tarihi an! Oyuna girdi ve...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Süper Lig'in eski yıldızları şimdi neredeler?

Süper Lig'in eski yıldızları şimdi neredeler?

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Geleceğin yıldızı olmaya aday 60 genç yetenek

Geleceğin yıldızı olmaya aday 60 genç yetenek

U21 derbisinde yumruklar konuştu!

U21 derbisinde yumruklar konuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'cü İnan Kazan'ın hain planı ortaya çıktı: Aykut Demir ve Fatih Terim'i asalım!

FETÖ'cülerin hain planı! 'İkisini de asalım'

Real Madrid 4 - 1 Al Ain

R. Madrid, 3. kez dünya şampiyonu

Kashima Antlers 0 - 4 River Plate

River Plate dünya üçüncüsü

2018 yılının en iyi 100 futbolcusu

İşte 2018'in en iyi 100 futbolcusu

Beşiktaş formasını çiğneyen öğretmen görevinden istifa etti!

Öğretmenden skandal hareket! Formayı çiğnedi ve...

FIFA "İlk Kadın Hakem" olarak Drahşan Arda'yı kabul etti

FIFA, Drahşan Arda'yı kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.