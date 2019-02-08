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FETÖ firarisi Enes Kanter, New York Knicks'ten gönderildi!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 08.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

NBA takımlarından New York Knicks, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter'i takımdan gönderdi.

FETÖ firarisi Enes Kanter, New York Knicks'ten gönderildi!

Doğu Konferansı takımlarından New York Knicks, FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Enes Kanter'in takımdan gönderildiğini açıkladı.

Her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve terör örgütüne verdiği destekle büyük tepki çekiyor. Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Enes Kanter FETÖ New York Knicks

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ülkemize altın çağlarını ve bahar yıllarını yaşatan ebedi ve ezeli uluönder başkahraman başkomutan reis vatan sevdalısı dünya ve kainat lideri Hz. Recep Tayyip Erdoğan'a Allah ömürler versin inşeallah
Baba,Ata,Aile kavramları bir erkek için enönemli kavram olması gerekir..Soyadını değiştirerek zaten boş ve karektersiz olduğunu göstermiş..gerisi çok önemli değil..
bu zamana kadar çoktan gönderilmeliydi !
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