FETÖ firarisi Enes Kanter, New York Knicks'ten gönderildi!

Doğu Konferansı takımlarından New York Knicks, FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Enes Kanter'in takımdan gönderildiğini açıkladı.
Her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve terör örgütüne verdiği destekle büyük tepki çekiyor. Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuştu.
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