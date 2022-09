FEV Türkiye, otomotivde üniversite-sanayi iş birliğine önem veriyor

İSTANBUL (AA) - Geleceğin teknolojilerini geliştirecek mühendislik öğrencilerini desteklemek ve sektöre hazırlamak amacıyla iş birlikleri yapan FEV Türkiye, otomotiv sektöründe üniversite-sanayi iş birliğine yön veriyor.

FEV Türkiye açıklamasına göre, şirket, ofislerinin tamamının teknoparkların bünyesinde yer alması sayesinde üniversitelerle aynı kampüslerde çalışıp sinerji yakalıyor.

Yetenekli öğrencilerin projelerine sanayi danışmanlığı da yapan şirketin teknik yöneticileri, genç yeteneklerin yaratıcı ve yenilikçi yönlerini destekleyerek, otomotiv sektörüne hazırlıyor.

Bu kapsamda, Türk Alman Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK tarafından desteklenen araçlar arası haberleşme ile görüntü paylaşımı projelerini FEV Türkiye Otonom Mobilite departman yöneticisi Dr. Selim Yannier danışmanlığında başarıyla sonlandırdı.

Otomotiv sektöründeki iş hayatlarına atılmak üzere kariyerlerine hazırlanan öğrenciler, sanayinin içerisindeki uzmanlar ile birebir çalışma fırsatı da buluyor.

Üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarına öncü örnek teşkil eden FEV INN Üniversiteler Arası Araç Takımları İnovasyon Yarışması ise Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti. Yarışma ile üniversite öğrencilerini sektörün içerisindeki uzmanlar vasıtasıyla doğru yönlendirerek mesleki gelişimlerini desteklemek, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek gençleri inovasyona teşvik etmek ve ülkenin inovasyon kültürüne katkı sunmak hedeflendi.

İlk kez düzenlenen ve gelecek yıllarda da tekrarlanması planlanan yarışmada, yakın geleceğin mühendisleri olan üniversite öğrencilerinden oluşan araç takımları, otomotiv sektörünün geleceğini şekillendirecek inovatif fikirlerini sundu.

Temelde öğrenciler "Ben bir araçta ... olsa çok mutlu olurdum." dediği yaratıcı fikirleriyle yarışmaya katıldı. Uludağ Üniversitesi’nden UMAKİT isimli takım birinci gelerek FEV Türkiye tarafından verilen 100.000 TL değerindeki ödülün de sahibi oldu.

- "Üniversite sanayi iş birliğini artıracak yeni fikirler üretemeye davet ediyoruz"

FEV Türkiye, Teknopark İzmir ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ortaklığında hayata geçirilen öncü ve yenilikçi bir mobilite sertifika programıyla öğrencilerin yanında oldu.

6 hafta süren “Mobilite Sistemleri Mühendislik ve Yönetim” programına ilgili öğrenciler ve sektör çalışanı mühendisler katılarak otomotivde mühendislik yeteneklerini anılan alanlarda ileri seviyeye taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnci GS Yuasa AR-GE Birim Müdürü Ali Turan, şunları kaydetti:

"Otomotivde ve mobilitede güncel gelişmeleri yakalamak için çok güzel bir fırsattı. Sertifika programının akademik ve pratikte uzman eğitimci kadrosu çok nitelikliydi ve programda çok geniş bir spektrumdan temsil sağladı. Bu programda mobilitenin farklı bakış açılarından nasıl göründüğünün güzel bir tablosu çizildi ve farkındalığı arttıran, verimli ve keyifli bir eğitim oldu. Sertifika programına dahil olan yönetim modülü yönetsel anlamda mobilitede yeni trendler ve teknolojik gelişmelerin nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında çok bilgilendiriciydi."

Sektörde çalışmanın yanı sıra, akademik hayatına Bursa Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olarak devam eden Erkan Polat ise mekatronik bölümü mezunu olduğunu ve her ne kadar pek çok alanda çalışılabilecek bir uzmanlık olsa da sektör seçmede zorlandığını, bu eğitim sayesinde merak ettiği otomotiv alanında derinlemesine bilgi sahibi olduğunu belirtti.

Dersler işlendikçe makine, elektronik, yazılım gibi farklı teknik konuların birbiriyle olan bağlantısını keşfettiğini ifade eden Polat, eğitmenlerin, yayınlanan makaleler üzerinden de dersleri hazırlayarak en güncel araştırmalara erişmelerine olanak sağladığını ifade etti.

FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez, mottolarının "There is always a step further" olduğunu hatırlatarak, "Tüm çalışma arkadaşlarımızı ve ekosistem paydaşlarımızı üniversite sanayi iş birliğini artıracak yeni fikirler üretemeye ve bizimle paylaşmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.