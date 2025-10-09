Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda sarı lacivertli taraftarlara yakalama kararı! Cinayet şüphesiyle aranıyorlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe - Feyenoord maçında Hollandalı bir taraftar, Fenerbahçe taraftarı oldukları görülen 3 kişi tarafından ağır yaralandı. Rotterdam polisi olayı detaylıca inceledikten sonra aramalarına hız verdi.

CİNAYET ŞÜPHESİ!

Opsporing Verzocht’un haberine göre, Rotterdam polisi, Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrası bir Feyenoord taraftarına beton parçası atarak beyin sarsıntısı geçirmesine neden olan üç Fenerbahçe taraftarını cinayete teşebbüs şüphesiyle arıyor.

ZANLILARIN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI!

Hollanda’nın Rotterdam kentinde 6 Ağustos tarihinde oynanan Feyenoord-Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşanan şiddet olaylarında Feyenoord çalışanı bir görevliye demir çubuklu beton parçası fırlatılması sonucu ağır beyin travması ve kırıklar oluştu.

Zanlıların net görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı. Şüphelilerin Hollanda, Almanya veya Türkiye’de bulunabileceği belirtildi. Polis şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için halktan yardım istiyor.