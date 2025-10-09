SPOR

Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda sarı lacivertli taraftarlara yakalama kararı! Cinayet şüphesiyle aranıyorlar...

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda da karşılaştığı Feyenoord maçının ardından taraftarlar arasında çıkan arbede sonucu 3 sarı-lacivertli taraftar cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Hollanda emniyeti her yerde o 3 kişiyi arıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe - Feyenoord maçında Hollandalı bir taraftar, Fenerbahçe taraftarı oldukları görülen 3 kişi tarafından ağır yaralandı. Rotterdam polisi olayı detaylıca inceledikten sonra aramalarına hız verdi.

CİNAYET ŞÜPHESİ!

Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda sarı lacivertli taraftarlara yakalama kararı! Cinayet şüphesiyle aranıyorlar... 1

Opsporing Verzocht’un haberine göre, Rotterdam polisi, Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrası bir Feyenoord taraftarına beton parçası atarak beyin sarsıntısı geçirmesine neden olan üç Fenerbahçe taraftarını cinayete teşebbüs şüphesiyle arıyor.

Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda sarı lacivertli taraftarlara yakalama kararı! Cinayet şüphesiyle aranıyorlar... 2

ZANLILARIN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI!

Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda sarı lacivertli taraftarlara yakalama kararı! Cinayet şüphesiyle aranıyorlar... 3

Hollanda’nın Rotterdam kentinde 6 Ağustos tarihinde oynanan Feyenoord-Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşanan şiddet olaylarında Feyenoord çalışanı bir görevliye demir çubuklu beton parçası fırlatılması sonucu ağır beyin travması ve kırıklar oluştu.

Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda sarı lacivertli taraftarlara yakalama kararı! Cinayet şüphesiyle aranıyorlar... 4

Zanlıların net görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı. Şüphelilerin Hollanda, Almanya veya Türkiye’de bulunabileceği belirtildi. Polis şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için halktan yardım istiyor.

Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda sarı lacivertli taraftarlara yakalama kararı! Cinayet şüphesiyle aranıyorlar... 5

