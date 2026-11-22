Feyenoord ile Porto, 24 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla De Kuip sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Feyenoord, son dönemde elde ettiği sonuçlarla dikkat çekerken, Porto ise üst üste galibiyetlerle form yakaladı.
Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 maçında sadece 1 galibiyet elde etti. Öte yandan, Porto'nun ligdeki son 5 maçında kaybeden bir rakibi yok ve bu durum, onların formda olduğunu gösteriyor.
Feyenoord kadrosunda Jordan Bos (Sakat - Diz Sakatlığı), Jerry St. Juste (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat), Bart Nieuwkoop (Sakat - Diz Sakatlığı), Jakub Moder (Sakat - Diz Sakatlığı), Gijs Smal (Şüpheli), Thomas Beelen (Sakat - Bacağı Kırık), Anis Hadj Moussa (Şüpheli) ve Tijme Wessels (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Porto kadrosunda Vasco Sousa (Sakat - Bacağından Sakat), Dominik Prpic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), William (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) ve Gabriel Mec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum