Şampiyonlar Ligi Feyenoord Salı 23:00 Porto

Feyenoord ile Porto, 24 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla De Kuip sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Feyenoord, son dönemde elde ettiği sonuçlarla dikkat çekerken, Porto ise üst üste galibiyetlerle form yakaladı.

Takımların güncel form bilgileri Feyenoord tüm kulvarlar Feyenoord 2-3 Excelsior Hollanda Eredivisie Ligi M

Heerenveen 5-3 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi M

Feyenoord 0-3 Inter Şampiyonlar Ligi M

Feyenoord 1-1 Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Ligi B

PSV Eindhoven 1-1 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi B Porto tüm kulvarlar Vitoria Guimaraes 1-2 Porto Portekiz Süper Ligi G

Porto 4-1 Napoli Şampiyonlar Ligi G

Porto 4-0 Estoril Portekiz Süper Ligi G

Porto 1-0 Academico de Viseu Portekiz Lig Kupası G

Gil Vicente 0-1 Porto Portekiz Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 maçında sadece 1 galibiyet elde etti. Öte yandan, Porto'nun ligdeki son 5 maçında kaybeden bir rakibi yok ve bu durum, onların formda olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular Feyenoord 8 eksik Jordan Bos Jerry St. Juste Bart Nieuwkoop Jakub Moder Gijs Smal Thomas Beelen Anis Hadj Moussa Tijme Wessels Porto 5 eksik Vasco Sousa Dominik Prpic William Gabriel Mec

Feyenoord kadrosunda Jordan Bos (Sakat - Diz Sakatlığı), Jerry St. Juste (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat), Bart Nieuwkoop (Sakat - Diz Sakatlığı), Jakub Moder (Sakat - Diz Sakatlığı), Gijs Smal (Şüpheli), Thomas Beelen (Sakat - Bacağı Kırık), Anis Hadj Moussa (Şüpheli) ve Tijme Wessels (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Porto kadrosunda Vasco Sousa (Sakat - Bacağından Sakat), Dominik Prpic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), William (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) ve Gabriel Mec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.