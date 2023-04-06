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  4. Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü maçın önüne geçti! Depremzedelerin destek vermedi, Kökçü ile dalga geçti Tadic...

Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü maçın önüne geçti! Depremzedelerin destek vermedi, Kökçü ile dalga geçti Tadic...

06.04.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda ekiplerinden Feyenoord'da top koşturan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, son haftalarda gündemden düşmüyor. 22 yaşındaki Kökçü, geçtiğimiz günlerde Tadic ile gerginlik yaşarken, bu durumu saha içerisinde de devam etti. İşte detaylar...

Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü maçın önüne geçti! Depremzedelerin destek vermedi, Kökçü ile dalga geçti Tadic...
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Feyenoord
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Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord'da top koşturan milli futbolcu Orkun Kökçü, son haftalarda ülke manşetlerinden düşmüyor. Hollanda Kupası yarı finalinde Kökçü'nün ekibi Feyenoord, sahasında zorlu rakibi Ajax ile karşı karşıya geldi.

ORKUN KÖKÇÜ - TADIC...

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Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz daha önceler,, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek için üzerinde Türk bayrağı bulunan pazubendi takmayı Sırp oyuncu Tadic ile bir kez daha karşı karşıya geldi.

ORTALIK KARIŞTI

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3 golün atıldığı ve Ajax'ın kazandığı karşılaşma Orkun - Tadic gündemiyle manşetleri süslerken, ikili girdiği bir mücadelenin ardından Orkun Kökçü sinirlendi ve üzerine yürüdü. Orkun Kökçü'nün de karşılık vermesi sonucu ortalık bir anda karışırken, oyuncular iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.

MAÇA İKİ KEZ ARA VERİLDİ

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Öte yandan, Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yönettiği karşılaşma, stadyumda havai fişek patlatılması ve Davy Klaasssen'in başına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle iki kez durduruldu.

SEBEBİ DEPREM...

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Orkun’un bu tavrının altında yatan nedeninin Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremlerin ardından organize edilen destek pazubendinin Sırp oyuncu Dusan Tadic tarafından takılmaması olarak gösterildi. Hatırlanacağı üzere ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Hollanda Futbol Federasyonu’nun onay vermesiyle başta Türk yıldızlar Orkun Kökçü ve Burak Yılmaz olmak üzere Eredivisie’deki tüm takım kaptanları Türkiye halkına desteklerini göstermek amacıyla maçlara özel bir pazubendi takarak çıkmıştı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

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Ajax kaptanı Dusan Tadic’in pazubendini takmayı reddetmesi tepkiyle karşılanmıştı. Sırp futbolcu daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, “Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajidide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle” ifadesini kullanmıştı.


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