SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması "Beşiktaş’a layık hocayı getireceğiz"

Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması "Beşiktaş’a layık hocayı getireceğiz"

06.01.2024 00:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş’ layık teknik direktörü getireceklerini söyledi. Uçar, Beşiktaş’ın sorunların üstesinden her zaman geldiğini dile getirerek, bu günleri aşacaklarını ifade etti.

Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması "Beşiktaş’a layık hocayı getireceğiz"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Skordan memnun olmadıklarını vurgulayan Feyyaz Uçar, "Elimizde kalan evlatlarımızla mücadele etmeye çalıştık. Oyunun zaman zaman etkili olduğumuz dakikaları oldu ancak ikinci yarıda kadro yetersizliği ortaya çıktı. Zaaflarımız ortaya çıktı. İstemediğimiz skorla seyircimiz önünde mağlup ayrılıyoruz. Sorunlarımız var. Takımın biraz değil birazdan fazla zamana ihtiyacı var. Öncelikle hedefimiz hoca sorunu değil bu bir şekilde çözülecek, çalışmalarımız devam ediyor. İmza olmadan hocayla ilgili isim vermek istemiyorum ama çok çabuk zamanda yeni hoca görevine başlayacak. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Şöyle bir problem var 14 yabancımız var. Bunlardan bazıları ile vedalaşmak lazım ki yer açıp yerine yeni transfer yapalım. Böyle girdap içindeyiz. Bunu da çözeceğiz. Ne kadar zor olacağını biliyorduk. Zorluklarla karşı karşıyayız. Beşiktaş her zaman sorunların üstesinden gelir. Bu günleri aşacağız" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ’A LAYIK HOCAYI GETİRECEĞİZ"

GDGn4KWX0AAr_f1

Beşiktaş’a en layık hocayı getireceklerini söyleyen Uçar, "Teknik-taktik olarak kariyer olarak başarıları olarak Beşiktaş’a uygun ve layık hocayı getireceğiz buraya. Hocanın arkasında duracağız. Oyuncularımıza sahip çıkacağız. Elinden geleni yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Diğerleri de katılacaktır. Sonra hep beraber kenetleneceğiz, sıkıntıyı aşacağız" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ HOCAYI RİZESPOR MAÇINA YETİŞTİRMEK"

GDGp1ueW0AAX5M7

  1. hafta erteleme maçında oynayacakları Rizespor müsabakasına yeni teknik direktörleri ile çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Feyyaz Uçar, "Hedefimiz hocayı Rizespor maçına yetiştirmek. Çalışmalar devam ediyor. Hoca konusunda yakınız. Takvim de bizi zorladı. Devre arasının kısa olması elimizi zorlaştırdı. Önceliğimiz en kısa zamanda Rizespor maçına hocayı açıklamak" ifadelerine yer verdi. Feyyaz Uçar, Avrupa kupalarında mücadele etmeleri için Türkiye Kupası’nda başarı veya ligde üst sıralara tutunmak olduğunu aktaran Uçar, "Bu sezon Avrupa kupasında mücadele etmek için şans yakalamak biri kupa biri de ligde üst sıralarda tamamlamak" şeklinde konuştu.
    Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ali Koç'tan taraftarlara transfer müjdesi!Ali Koç'tan taraftarlara transfer müjdesi!
''Ben başkanken Fenerbahçe şampiyon olamaz''''Ben başkanken Fenerbahçe şampiyon olamaz''
''Polisler soyunma odamıza girip Yurtta sulh cihanda sulh ve Ne mutlu Türküm diyene yazılı pankartlara el koydu''''Polisler soyunma odamıza girip Yurtta sulh cihanda sulh ve Ne mutlu Türküm diyene yazılı pankartlara el koydu''
Anahtar Kelimeler:
Feyyaz Uçar beşiktaş beşiktaş, süper li hedefi maçın
En Çok Okunan Haberler
Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Süper Kupa için ilk kez tarih verildi!

Süper Kupa için ilk kez tarih verildi!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi

Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi

F.Bahçe'den ardı ardına açıklamalar: Kul hakkı yiyen iftiracı, günahkar!

F.Bahçe'den ardı ardına açıklamalar: Kul hakkı yiyen iftiracı, günahkar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.