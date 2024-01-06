Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması "Beşiktaş’a layık hocayı getireceğiz"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Skordan memnun olmadıklarını vurgulayan Feyyaz Uçar, "Elimizde kalan evlatlarımızla mücadele etmeye çalıştık. Oyunun zaman zaman etkili olduğumuz dakikaları oldu ancak ikinci yarıda kadro yetersizliği ortaya çıktı. Zaaflarımız ortaya çıktı. İstemediğimiz skorla seyircimiz önünde mağlup ayrılıyoruz. Sorunlarımız var. Takımın biraz değil birazdan fazla zamana ihtiyacı var. Öncelikle hedefimiz hoca sorunu değil bu bir şekilde çözülecek, çalışmalarımız devam ediyor. İmza olmadan hocayla ilgili isim vermek istemiyorum ama çok çabuk zamanda yeni hoca görevine başlayacak. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Şöyle bir problem var 14 yabancımız var. Bunlardan bazıları ile vedalaşmak lazım ki yer açıp yerine yeni transfer yapalım. Böyle girdap içindeyiz. Bunu da çözeceğiz. Ne kadar zor olacağını biliyorduk. Zorluklarla karşı karşıyayız. Beşiktaş her zaman sorunların üstesinden gelir. Bu günleri aşacağız" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ’A LAYIK HOCAYI GETİRECEĞİZ"

Beşiktaş’a en layık hocayı getireceklerini söyleyen Uçar, "Teknik-taktik olarak kariyer olarak başarıları olarak Beşiktaş’a uygun ve layık hocayı getireceğiz buraya. Hocanın arkasında duracağız. Oyuncularımıza sahip çıkacağız. Elinden geleni yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Diğerleri de katılacaktır. Sonra hep beraber kenetleneceğiz, sıkıntıyı aşacağız" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ HOCAYI RİZESPOR MAÇINA YETİŞTİRMEK"

hafta erteleme maçında oynayacakları Rizespor müsabakasına yeni teknik direktörleri ile çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Feyyaz Uçar, "Hedefimiz hocayı Rizespor maçına yetiştirmek. Çalışmalar devam ediyor. Hoca konusunda yakınız. Takvim de bizi zorladı. Devre arasının kısa olması elimizi zorlaştırdı. Önceliğimiz en kısa zamanda Rizespor maçına hocayı açıklamak" ifadelerine yer verdi. Feyyaz Uçar, Avrupa kupalarında mücadele etmeleri için Türkiye Kupası’nda başarı veya ligde üst sıralara tutunmak olduğunu aktaran Uçar, "Bu sezon Avrupa kupasında mücadele etmek için şans yakalamak biri kupa biri de ligde üst sıralarda tamamlamak" şeklinde konuştu.





