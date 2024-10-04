Feyyaz Uçar ıslıklı tepkiler sonrası taraftara seslendi! ''Van Bronckhorst'u haklı bulduk''

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ikinci maçında Alman ekibi Frankfurt’u konuk etti. Mücadele 3-1 Frankfurt lehine sona erdi.

Maçın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar değerlendimelerde bulundu.

''VAN BRONCKHORST'UN SERZENİŞİNİ HAKLI BULDUK''

Feyyaz Uçar açıklamasında; “Şanssız bir gece. Belki son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsaydık, farklı şeyler konuşuyor olurduk. Bütün oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Hocamızın serzenişlerini haklı bulduk. Islıklanacak ya da söz söylenecek çok az oyuncumuz vardı. Belki de yoktu. Biz Avrupa’nın yanı sıra lig için mücadele edeceğiz. O yüzden her oyuncuya ihtiyacımız var.” dedi.

“BU YOLU TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

Uçar sözlerinin devamında; “Kaybedilmiş sadece bir 3 puan var bugün. Yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimiz var. Daha Ekim ayındayız. Uzun bir yol var ve bu yolu taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz. İnşallah camiamızla birlikte güzel şeyler başaracağız.” açıklamasında bulundu.