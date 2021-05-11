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Feyza Aktan hakkında olay ses kaydı! Küfürleri şoke etti

11.05.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz'le boşanma sürecinde olan Feyza Aktan hakkında Seren Serengil iddialarına devam ediyor. Serengil Aktan'ın yeni ses kayıtlarını yayınladı.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olan çift, 15 ay evli kaldıktan sonra yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından yeniden barışan daha sonra ise kavgalı bir şekilde ayrılan ikili karşılıklı iddialarıyla gündemde.

Ekran Alıntısı

Söylemez Olmaz programında Aktan hakkında yeni ses kayıtları yayınlandı. Seren Serengil Aktan'ın tamamen rol yaptığını söyledi. Aktan'ın ses kaydından bakıcıya ağza alınmayacak küfürler ediyor.

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Feyza Aktan çocuğunu asla Özcan Deniz'e göstermeyeceğini de söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
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