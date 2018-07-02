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FFP nedeniyle Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

Transferde 'sattığın kadar al' kısıtlaması ile karşı karşıya kalan Galatasaray'da kaynak için üstü çizilen ilk isim Belhanda oldu. Galatasaray, Avrupa ve Arap yarımadasından teklif alan Belhanda'dan en az 10 milyon euro bekliyor.

FFP nedeniyle Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor!

UEFA ile yapılan anlaşma çerçevesinde "Sattığın kadar alabilirsin" sınırlaması ile karşı karşıya kalan Galatasaray'da gidecek isim Belhanda olarak belirlendi.

Cim-Bom'da karşı karşıya kalınan yeni durum sonrası çıkarılan raporda Faslı futbolcu ile beraber Feghouli, Maicon, Rodrigues ve Gomis'ten hangisine iyi bir teklif gelirse yollar ayrılacaktı.

Teknik heyetle yapılan görüşmenin ardından satılacaklar listesinin başına Belhanda çıktı. Faslı futbolcuyu Avrupa ve Arap yarımadasından bazı kulüplerin istediği, bu konuda önümüzdeki günlerde resmi teklif beklendiği bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim Belhanda'dan en az 10 milyon euroluk bir gelir beklediği öğrenildi.

Yıldız futbolcu her he kadar Dünya Kupası'nda dikkat çekici bir performans sergilemese de teklifler almaya devam ediyor.

Galatasaraylı idareciler, 28 yaşındaki futbolcunun satılması durumunda transfer için kaynak oluşturacak. Teknik direktör Fatih Terim de büyük beklentilerle alınan Belhanda'nın performansından memnun değildi.

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Galatasaray younes belhanda

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