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Fi Çi Pi’nin yazarından yeni sürpriz…Can Manay'ın dişi versiyonu geliyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 20:46 | Son Güncelleme 7 saat önce

Azra Kohen'in sürpriz bir şekilde Fi'nin final yapacağını açıklaması, şaşkınlık yaratırken, dizinin hayranlarını da üzüntüye boğmuştu. Fi Çi Pi üçlemesinin yazarı Azra Kohen yeni bir açıklama yaparak, Can Manay'ın dişi versiyonun geldiğini duyurdu!

Fi Çi Pi’nin yazarından yeni sürpriz…Can Manay'ın dişi versiyonu geliyor!

Fi Çi dizisindeki belirsizlik izleyiciler tarafından tepki çekmeye başladı. Fi Çi Pi üçlemesinin yazarı Habertürk yazarı Mustafa Doğan’ın hakkında yazdığı yazıya sitem ederek kendisine yeni açıklamalarda bulundu. Bu açıklamada sürpriz bir de detay bulunuyor. Azra Kohen’in yeni projesi; “Can Manay'ın dişi versiyonu olan ve ondan daha kötü özelliklere sahip bir menajerin öyküsü”

İşte Doğan'ın bugünkü yazısından "Kohen’in itirazı var" başlıklı o bölüm:

PAZARTESI günü “Fi meselesinin aslı...” başlıklı yazımda, “Fi-Çi-Pi” üçlemesinin yaratıcısı Azra Kohen’in, “Dizinin ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım” açıklamasını ve duyumlarımı kaleme almıştım.

Diziyi bitirme kararını yapımcının değerlendirdiğini, Kohen’in de durumu öğrenince alelacele açıklama yaptığını belirtmiştim.

Kohen itiraz etti yazıya...

Elinde çok güçlü bir kontrat olduğunu ve istediği an diziyi bitirebileceğini, Ay Yapım’la ortak karar alarak projeyi şimdilik sonlandırdıklarını açıkladı.

CAN MANAY’IN DİŞİ VERSİYONU GELİYOR

Dizi projesine kitabın içine koyduğu anlam ve bilgilerin daha çok kişiye ulaşması için bir aracı gözüyle baktığını, bu nedenle izin verdiğini, bitiş kararında da bu anlamların geride kalmasının etkili olduğunu anlattı.

Zaten kontratta, “Dizi hiçbir şekilde kitabın ve karakterlerin özünden uzaklaşamaz ve anlamlarının dışına çıkamaz” maddesi varmış. Senaryolar da Kohen’in onayından geçiyormuş ama bu sezon işler kontrolden çıkmış.

Projenin daha en başından iki sezon olarak planlandığını, hatta bunu yazdığımı söylediğimdeyse çok şaşırdı Kohen.

Her şey yolunda gitse dört sezonluk bir yolculuk niyetiyle yola çıkmışlar aslında.

Kohen, projenin kitapların önüne geçtiği ve yazar egosuyla hareket ettiği yorumumun da gerçeği yansıtmadığını söyledi, sitem ederek.

Bu arada bu süreçte yaşadıklarını konu alan bir kitap kaleme alacakmış.

Can Manay’ın dişi versiyonu olan ve ondan daha kötü özelliklere sahip bir menajerin öyküsü de yeni projeleri arasındaymış.

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Anahtar Kelimeler:
azra kohen Fi Çi Pi

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