Fiat 500, sanatçı Ron Arad'a ilham kaynağı oldu

İSTANBUL (AA) - Fiat markasının ikonik modeli “500”, sanatçı Ron Arad’ın NFT dünyasındaki ilk girişimi “Reverse Again” koleksiyonuna ilham kaynağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat markasının ikonik modeli 500, uluslararası dijital sanat sahnesindeki yerini aldı.

Fiat 500, sanatçı Ron Arad'ın NFT dünyasındaki ilk girişimi olan ve sanat platformu Shifting Vision'da yayınlanan “Reverse Again” müzayedesindeki dijital eserlerinin baş kahramanı oldu.

Üretildiği her dönem boyunca değişimin sembolü olan Fiat 500, "Reverse Again"nde koleksiyonerlere NFT teknolojisiyle sunuluyor. Ron Arad’ın koleksiyonundaki her eser, sanatçı ve Fiat arasındaki bağı da vurguluyor. Tasarımcının üç boyutlu çalışmasında, çarpışma testi simülasyonları için kullanılan sanal modellemeler iş birliğini yansıtıyor.

“Reverse Again” aynı zamanda Ron Arad’ın “Cinquino”ya olan tutkusunu göstermek için Casa 500'ün kalıcı koleksiyonuyla da bağlantılı kurgulanmış olmasıyla dikkati çekiyor. Geçmişle bugünün, fiziksel ve dijital tasarımı arasında bir süreklilik oluşturan projede, sanat ve teknolojinin bütünleşmesinin yanında sanatın yeni sınırı olan NFT ekosistemi de birbirine bağlanıyor.

Ron Arad’ın NFT dünyasındaki ilk girişimi Reverse Again, çağdaş sanat ile NFT arasındaki ayrışmayı kapatmayı hedefliyor. 2013 yılında Kraliyet Akademisyeni unvanı alan ve son 30 yılda sanat, tasarım ve mimarlık dünyasına önemli katkılarda bulunmasıyla tanınan Ron Arad’ın çalışmaları Metropolitan Museum of Art, MoMa (Museum of Modern Art), Centre Pompidou ve Kraliyet Sanat Akademisi de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen birçok sanat kurumunda sergilendi.

Sanatçının küresel sanat platformu Shifting Vision’da yayında olan Fiat 500’ün ilham kaynağı olduğu yeni koleksiyonuna dair, kendisinin 500’e olan hayranlığının izini süren “Ron Arad: Reverse Again” isimli bir de belgesel yayınlandı.