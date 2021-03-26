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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'i İstanbul'da

26.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun 16-18 Nisan'da İstanbul'da düzenleneceği açıklandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'i İstanbul'da

Türkiye spor dünyasında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Kadınlar Euroleague Final Four'u 16-18 Nisan tarihlerinde İstanbul'daki Volkswagen Arena'da oynanacak.

Organizasyonda Fenerbahçe Öznur Kablo, Perfumerias Avenida, Sopron Basket ve Ekaterinburg şampiyonluk için mücadele edecek.

16 Nisan'daki yarı finallerde Fenerbahçe Öznur Kablo- Ekaterinburg ve Perfumerias Avenida-Sopron maçları oynanacak. Kazanan takımlar 18 Nisan'da şampiyonluk için Volkswagen Arena'da parkeye çıkacak.

Kadınlar Euroleague'de İstanbul'da düzenlenen son Final Four'u 2016'da Ekaterinburg kazanmıştı.

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ektenburg kupayı alır ne yazık ki

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