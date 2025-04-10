FIBA Kadınlar EuroLeague maçında ortalık karıştı! Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı

Kadınlar EuroLeague çeyrek finalinde Mersin ile Bourges arasında oynanan maç, saha dışı olaylarla gölge düştü. Karşılaşma sırasında hakem kararlarına sert tepki gösteren Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, bir güvenlik görevlisine saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı ve geceyi İspanya’da karakolda geçirdi.

MAÇ KISA SÜRE DURDU, POLİS DEVREYE GİRDİ

Maç esnasında çalınan bir teknik faulün ardından, Serdar Çevirgen ile birlikte yöneticiler ve bazı taraftarlar saha kenarında gerginlik yarattı. Hakem kararlarını protesto eden grup, saha içine kadar ilerleyince oyun bir süreliğine durdu. Güvenlik görevlileri, grubu locaya yönlendirmek için uyarıda bulundu.

Ancak bu uyarılara kulak asmayan Çevirgen ve beraberindekiler, salonu terk etmeyi reddetti. Bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarılmaya çalışıldılar. Çıkan arbedede Çevirgen’in, salonun güvenlik koordinatörü olan bir polis memuruna tokat attığı ve gözlüğünü düşürdüğü öne sürüldü. Bu olayın ardından Çevirgen hemen gözaltına alındı.

MAHKEMEYE ÇIKARILDI, CEZA BEKLENİYOR

Karakola götürülen Serdar Çevirgen, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yetkililer, Çevirgen’in “kamu görevlisine fiziksel saldırı” suçlamasıyla yargılanacağını ve büyük olasılıkla para cezası ile spor salonlarına giriş yasağı alabileceğini belirtti.

ZARAGOZA’DAN YORUM: “ŞAŞIRMADIK”

Olayın ardından Casademont Zaragoza Başantrenörü Carlos Cantero, yaşananları değerlendirdi. Cantero, “Mersin’in geçmiş performansını biliyoruz, dolayısıyla bu pek sürpriz olmadı. Avrupa’da böyle bir olaya tanıklık etmek utanç verici,” diye konuştu.

Maçı kazanarak yarı finale yükselen Mersin, 13 Nisan Cumartesi günü Valencia ile karşı karşıya gelecek. Ancak saha içindeki başarı, bu skandal olay nedeniyle gölgede kaldı. Şimdi dikkatler, hem FIBA’nın hem de İspanyol yetkililerin vereceği kararlarda.